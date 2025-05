video suggerito

Il più grande fan di Sinner è un impostore di professione: la storia di King Ash Nella partita del ritorno in campo di Jannik Sinner, il tennista italiano si è trovato sugli spalti un tifoso forse un po' troppo rumoroso per gli standard del tennis. Non è uno dei Carota Boys, ma lo Zelig di YouTube Italia.

A cura di Valerio Berra

Forse l’immagine più chiara si è vista su SkySport. Ripresa sugli spalti, un ragazzo con i capelli lunghi e una fascia bianca solleva un cartellone “Sinner ti amo”. Poi ancora un’altra inquadratura. Un lungo zoom sulla maglia: un cuore, il suo volto, quello di Sinner e la scritta “Ti amo”. Durante il match tra Jannik Sinner e Mariano Navone la regia di Sky e gli smartphone del Foro Italico si sono concentrarti su un tifoso particolarmente su di giri.

Il fan di Sinner urla a ogni punto, sventola il suo cartellone, si agita e manda messaggi. Anche fuori dal match si fa intervistare dalle televisioni appostate per vedere il ritorno in campo di Sinner. Si concede alle telecamere, racconta aneddoti, dice di essere un amico di infanzia del tennista. Una storia bellissima, peccato non ci sia molto di vero dietro.

Chi è il tifoso di Sinner inquadrato dalle telecamere

Il più grande tifoso di Jannik Sinner si chiama in realtà King Ash. O almeno, così si fa chiamare sui social. In una vecchia intervista con Gianluca Gazzoli aveva detto di chiamarsi Ashraf. Classe 2002, origini egiziane, King Ash negli ultimi anni ha intrapreso una carriera come creator. Ha 371.000 iscritti su YouTube, quasi 200.000 follower su Instagram e negli ultimi anni ha acquisito popolarità fingendo di essere praticamente qualsiasi cosa sui social.

È riuscito a imbucarsi nella Maratona di Milano, correndo gli ultimi metri tra gli atleti che avevano completato tutto il tracciato. Ha finto di essere un trapper di successo per registrare una traccia improbabile in uno studio professionale. Ha finto di essere un modello alla Milano Fashion Week. Certo, nella sua produzione ci sono anche video discutibili come Inseguo le borseggiatrici di Milano, tema diventato quasi un genere su YouTube. Su Roma ne abbiamo parlato per i video pubblicati da Simone Cicalone.

King Ash è un po’ lo Zelig di YouTube. O forse la versione italiana di Rémi Gaillard. Non sappiamo se sia davvero un fan di Sinner ma quello che gli spettatori hanno scambiato per un tifoso molto accanito era solo l’ultimo dei suoi personaggi. Il video che racconta di come è arrivato al Foro Italico è già sul suo canale: Faccio Casino alla partita di Sinner. Non è chiaro quanto Sinenr abbia apprezzato la pièce. A giudicare dalla faccia nel selfie non molto.