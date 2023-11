I Coldplay vogliono la tua voce per la loro nuova canzone: basta un vocale di 10 secondi Non si sa quando uscirà Moon Music, ma per vedere il proprio nome sul booklet digitale del disco basta entrare sul sito e cantare un Sol o un Do in qualsiasi tonalità.

A cura di Elisabetta Rosso

Devi solo cantare "Ahhh". I Coldplay hanno deciso di sperimentare la musica collettiva e coinvolgere i fan. Sui social hanno scritto: "Ciao a tutti. Ci auguriamo che stiate tutti bene in questi tempi selvaggi. Abbiamo quasi finito MOON MUSIC. Se anche tu vuoi partecipare, puoi aggiungere la tua voce a una canzone intitolata One World. (Ci piacerebbe molto.) Tutto quello che devi fare è registrarti mentre canti "Ahhhhh" per alcuni secondi." Ci abbiamo provato. È piuttosto semplice, dopo essere entrati sul sito abbiamo inserito i nostri nomi, premuto play e cantato un Sol o un Do. Non tutti hanno intonato la nota giusta, ma non dovrebbe essere un problema, tanto c'è sempre il magico autotune che trasforma con un clic un Si bemolle sghembo in un Do pieno.

La canzone, One World, sarà uno dei brani del prossimo nuovo album Moon Music. La band ha spiegato di "aver quasi finito" il disco e ha deciso di chiedere ai fan di partecipare al processo creativo. A gennaio, Chris aveva annunciato: "Stiamo finendo un album chiamato Moon Music, che è il secondo volume di Music Of The Spheres, ma non uscirà prima di un po'.

I fan hanno risposto con entusiasmo alla proposta dei Coldplay. C'è chi chiede: "Mi piace davvero cantare ma ho difficoltà con le note alte. Ha importanza se non siamo intonati?". Un altro ha aggiunto: "Questo e spettacolare!" C'è anche chi ironizza scrivendo: "Finalmente i miei 5 secondi di fama". Non è la prima volta, già nel 2014 la band aveva coinvolto il pubblico nel videoclip di A Sky Full Of Stars. Avevano sempre scritto sui social: "Ci servono 250 fan per il video di ASFOS domani (martedì). Fatevi trovare alle 11.30 al Courthouse Hotel, 202 Australia St, Newtown, Sydney. Portate un sorriso. PH". La clip aveva attirato così tante persone che la strada era stata chiusa temporaneamente per smaltire la folla.

Come registrare il proprio "Ahhhh"

Una volta entrati sulla pagina web oneworld.coldplay.com basta premere l'icona del microfono che si trova in basso e cantare, "o un Do o un Sol, va bene in qualsiasi tonalità", spiega la band, che ha anche lasciato un audio sulla pagina per sentire la nota in modo tale che sia più semplice da riprodurre. "Nessuna parola o frase per favore. Puoi ascoltare la tua voce e registrare nuovamente se necessario", si legge nel paragrafo dedicato alle istruzioni.

Per essere accreditato nel booklet digitale, la brochure con le informazioni sul brano che sarà visualizzata dagli spettatori direttamente sul web, bisogna inserire il proprio nome, cognome, e Paese di provenienza nella casella che appare sulla schermata prima di registrare. "Per partecipare è necessario avere almeno la maggiore età nella propria giurisdizione di residenza o aver compiuto 18 anni", aggiunge il gruppo.