“Hantavirus è colpa dei vaccini”: sul web tornano le teorie del complotto (e sono uguali al Covid)

Sul focolaio di hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius stanno già circolando numerose teorie del complotto. All'inizio è stato un tweet che già quattro anni fa annunciava l'arrivo dell'hantavirus nel 2026. Poi sono cominciate le domande sul perché, in una nave con 150 passeggeri, nessuno a parte l'influencer Jake Rosmarin stia documentando con video e immagini quanto sta effettivamente avvenendo sull'imbarcazione che ora è diretta verso Rotterdam. Infine sono cominciate a circolare dietrologie e contenuti pseudo-scientifici che mettono puntualmente in discussione qualsiasi versione dei fatti raccontata dai media mainstream.

Molte delle ricostruzioni complottiste seguono uno schema già visto negli anni del Covid. Riportando sui social stralci di vecchi video e documenti scientifici – spesso decontestualizzati o alterati ad arte – l'intento di queste teorie è dimostrare che i nuovi casi di hantavirus non sono altro che il tentativo di far scoppiare un'altra pandemia orchestrata da governi e multinazionali per imporre ai cittadini nuove forme di controllo sociale e campagne vaccinali.

Vaccini, manipolazioni e letture distorte

Contattati dal New York Times, gli esperti della società NewsGuard, specializzata nel verificare l'affidabilità dei contenuti presenti sul web, hanno spiegato come, rispetto al 2020, nella narrazione cospirazionista siano cambiati solo il nome del virus e alcuni elementi circostanziali. Tutto il resto è pressoché identico, dalle manovre di Big Pharma per lucrare sulla salute delle persone alle trame dei poteri-ombra per stringere il cappio intorno alla popolazione mondiale.

Il filone più prodigo di narrazioni fuorvianti è proprio quello che traccia un collegamento tra il Covid-19 e gli attuali casi di hantavirus. Su X e Facebook, circolano da giorni gli screen di un documento datato febbraio 2021 scritto dall'azienda farmaceutica Pfizer – produttrice di uno dei vaccini più utilizzati nella campagna contro il Covid – dove nell'elenco degli "eventi avversi" (Adverse Events of Special Interest, AESI) viene citata proprio un'infezione polmonare da hantavirus. Per la galassia No-vax è la prova provata che la diffusione del virus sia stata favorita dai vaccini anti-SARS-CoV-2.

In realtà, simili voci non indicano affatto un rapporto causa-effetto accertato, ma semplici registrazioni di condizioni osservate nei vari trial e che potrebbero verificarsi durante il periodo di osservazione, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un legame causale con il vaccino. Nello stesso documento si legge come l'elenco degli effetti avversi comprenda molte segnalazioni provenienti da fonti diverse e non filtrate in base alla loro effettiva correlazione con la vaccinazione. L'inclusione dell'hantavirus tra gli AESI serve solo a garantire che, qualora un caso si fosse verificato durante la sorveglianza post-autorizzazione, sarebbe stato intercettato e analizzato con attenzione.

Perfino Grok, il chatbot di xAI, ha smentito le letture eccessivamente fantasiose. "Si trattava di un elenco predefinito di condizioni da monitorare attentamente nei dati post-marketing—non effetti collaterali confermati o eventi osservati nelle sperimentazioni del vaccino", ha spiegato il modello IA a un utente.

L'ipotesi della congiura israeliana

Parallelamente agli strampalati collegamenti tra hantavirus e vaccini, un sempreverde della galassia complottista riguarda l'azione di poteri occulti che vorrebbero sfruttare l'ennesima pandemia per imporre nuovi lockdown e greenpass. In questo caso i responsabili variano dalle già citate case farmaceutiche agli Illuminati, passando per le forze ultra-progressiste che vorrebbero destabilizzare il clima politico soprattutto negli USA in vista delle elezioni di mid-term.

Sui social è molto diffusa anche la teoria che vede l'intera vicenda come un inganno di Israele per una non meglio precisata strategia di dominio mondiale. Stando a diversi utenti attivi su X, la prova principe di questa operazione sarebbe il fatto che, in ebraico, la radice "hanta" sia traducibile con "bugia", "inganno". Nessuno di questi influencer e attivisti chiarisce però per quale motivo uno Stato in grado di architettare un simile piano diabolico sceglierebbe di attribuire alla propria arma letale un nome che ne rivelerebbe la natura artificiale.

Ivermectina e il mercato delle false cure

Un altro déjà vu rispetto al periodo pandemico è il prepotente ritorno dei vari guru e medici alternativi che propugnano l'utilizzo dell'ivermectina, un antiparassitario per cavalli, come cura miracolosa per i mali più disparati, dalle infezioni virali ai tumori. La nota dottoressa no-vax Mary Talley Bowden ha affermato su X che essendo l'hantavirus un virus a RNA (proprio come il coronavirus), l'ivermectina "dovrebbe funzionare" come cura.

Una tesi subito ripresa dall'ex membro del Congresso USA Marjorie Taylor Greene, anch'essa appartenente alla galassia di iper-scettici nei confronti della medicina tradizionale. Greene non si è però limitata a pubblicizzare le parole di Bowden, ma ha anche insinuato che la nuova forma di hantavirus sarebbe il risultato di una manipolazione da laboratorio.

La posizione trova i suoi sostenitori anche in Italia. Il dottor Andrea Stramezzi, medico odontoiatra e punto di riferimento della community no-vax nostrana, ha recentemente sostenuto che l'unico scenario in cui il ceppo Andes (quello rilevato nei pazienti della nave) può trasmettersi da uomo a uomo è quello di una manipolazione del patogeno come arma biologica tale da "permettere il contagio anche in assenza di urina, feci o saliva dei topi endemici delle Ande occidentali".

In realtà, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente confermato come il ceppo Andes possa effettivamente contagiare attraverso il contatto umano. A differenza del Covid, però, questa forma di hantavirus presenta una capacità di diffusione molto più limitata e, come ha spiegato a Fanpage.it la virologa Ilaria Capua, sono necessari contatti molto stretti e prolungati.