L’influencer Jake Rosmarin è a bordo della nave bloccata per l’epidemia di hantavirus: “Fateci tornare a casa”

Bloccato a bordo della nave da crociera in quarantena per lo scoppio di un’epidemia di hantavirus, l’influencer Jake Rosmarin ha lanciato un appello sui social per chiedere una rapida soluzione dello stallo. Tra i tanti messaggi di solidarietà, qualcuno ha però approfittato della situazione per rilanciare teorie complottiste che mettono in dubbio l’intera vicenda.

Jake Rosmarin è un travel influencer di Boston specializzato in viaggi poco convenzionali. Sui suoi profili social si alternano paesaggi mozzafiato, molti animali e momenti condivisi con il proprio partner. Nelle ultime ore, i suoi post più recenti hanno però assunto un tono decisamente diverso. Rosmarin è infatti trattenuto a bordo della nave da crociera Hondius, bloccata al largo di Capo Verde dopo lo scoppio di un focolaio di hantavirus che ha già mietuto tre vittime.

La nave, partita il 20 marzo dall'Argentina per una crociera di 46 giorni, avrebbe dovuto concludere il viaggio proprio a Capo Verde. Ma le autorità locali hanno negato lo sbarco, temendo il diffondersi del contagio. Da domenica scorsa, Rosmarin e gli altri 150 passeggeri si trovano così costretti a non poter più uscire dalle proprie cabine per limitare i contatti esterni. Una situazione snervante, che alla fine ha portato l'influencer a lanciare un appello: "Tutto ciò che vogliamo è sentirci al sicuro, avere chiarezza e tornare a casa", ha affermato in lacrime in un video pubblicato su TikTok.

Secondo Rosmarin, ancora più della paura è però l'assenza di informazioni chiare a logorare nel profondo l'animo delle persone a bordo: "Quello che sta accadendo è reale. Non siamo titoli di giornale. Siamo persone con famiglie, con vite, con qualcuno che ci aspetta. C'è molta incertezza e questa è la parte più difficile".

Il virus e la paura del contagio

L'hantavirus, raro ma potenzialmente letale, si trasmette principalmente attraverso roditori infetti. I sintomi iniziali ricordano un'influenza, ma possono evolvere rapidamente in una grave insufficienza respiratoria. Non esistono cure specifiche e la mortalità può arrivare al 40%. A bordo della Hondius, due membri dell'equipaggio sono tuttora in gravi condizioni e i medici a bordo spingono per evacuare il resto dei passeggeri, incontrando però il rifiuto delle autorità portuali.

Si tratta insomma di una situazione molto delicata, tanto che lo stesso Rosmarin aveva optato il silenzio, annunciando che non avrebbe commentato pubblicamente quanto stava accadendo "per rispetto". Poi la pressione, le notizie frammentarie e il bisogno di umanizzare la vicenda lo hanno spinto a esporsi. "I messaggi dei media erano disgustosi", ha replicato a chi lo ha accusato di contraddirsi. "Siamo persone, non una storia".

Il sostegno dei follower e le teorie del complotto

Dopo il video condiviso su TikTok, Rosmarin ha ricevuto un'ondata di solidarietà, con decine e decine di messaggi di sostegno che lo invitano a farsi forza. Non tutti hanno però preso bene il messaggio dell'influencer.

Come ormai accade ogni volta che si verifica un evento mediatico, sul caso sono puntualmente comparsi anche gli ormai onnipresenti teorici del complotto che hanno messo in discussione l'autenticità del racconto, chiedendo perché, tra i tanti passeggeri a bordo, Rosmarin fosse l'unico a mostrarsi. "Sembra tutto stranamente forzato. Perché non vediamo post da nessun altro? Dove sono i vostri video del viaggio prima che succedesse tutto questo? Se fosse una cosa autentica, qualcuno starebbe trasmettendo in streaming da lì", scrive un commentatore scettico.

In realtà, come hanno fatto notare anche altri utenti, la tipologia di crociere come quella a cui ha preso parte Rosmarin è rivolta perlopiù a un target di persone anziane, meno avvezze alle dinamiche social. Per non parlare del fatto che, in una situazione del genere, documentare le proprie ansie e darle in pasto a milioni di sconosciuti potrebbe non essere una priorità.

La calma dopo lo sfogo

Nelle ore successive al video sfogo dove è apparso emotivamente provato, Rosmarin ha pubblicato altri post dove si è mostrato più calmo e rilassato, tranquillizzando così i tanti follower che si erano preoccupati per la sua salute. L'ultimo video condiviso sia su Tik Tok che su Instagram riprende un bel tramonto che riempie di colore il mare all'orizzonte. La didascalia è un messaggio di speranza: "Domani il sole sorgerà di nuovo".