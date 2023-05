Dopo il FantaSanremo, è pronto il FantaEurovision: “Vi sveliamo il vero segreto per vincere” Ci sono già 75.000 squadre iscritte al FantaEurovision. Questa competizione seque le stesse regole del FantaSanremo: si sceglie una squadra, si nomina un capitano e poi si cerca di conquistare tutti i bonus possibili.

A cura di Valerio Berra

Il passaggio dai social al palco non è ancora arrivato. Non ci sono cantanti che si leggono tutto il regolamento per fare più punti. Non ci sono parole fuori contesto urlate al microfono e non c’è nemmeno una platea social pronta al Var. Insomma, il FantaEurovision non è per l’Eurovision quello che il FantaSanremo è per il Festival di Sanremo. Eppure negli anni scorsi qualcosa si è mosso, come ha spiegato a Fanpage.it Giacomo Piccinini, uno dei fondatori. Le regole sono circa le stesse. Si sceglie una squadra di cinque cantanti e un capitano. Ci sono Bonus e Malus a seconda di come procede l’esibizione e poi si decreta a fine evento una classifica finale. Manca però una cosa: i brand. Se l’ultima edizione del FantaSanremo ha costretto gli avventori del bar Papalina di Porto Sant’Elpidio a mesi di lavoro, questa volta lo spirito è un po’ diverso, visto che non ci sono sponsor:

“Il FantaEurovision è tutto senza brand. Lo facciamo prima di tutto perché ci piace ma anche per sperimentare funzionalità, format e rubriche che poi possiamo spostare sul prossimo Festival di Sanremo. Al momento ci sono 75.000 squadre iscritte”.

La nuova valuta: i Måney

La moneta ufficiale per del FantaSanremo sono i Baudi, essenziali per poter acquistare i cantanti e formare la propria squadra. L’anno scorso al FantaEurovision c’erano i Sabaudi, un omaggio alla Torino che ospitava il Festival. Quest’anno invece è stata introdotta una nuova moneta, dedicata all’ultimo gruppo italiano che ha vinto l’Eurovision: “Abbiamo fatto un sondaggio nel nostro gruppo Telegram. C’erano anche valute con riferimenti all’Inghilterra, visto che sarà organizzato a Liverpool. Alla fine ha vinto Måney, la valuta ispirata ai nostri Maneskin. D'altronde la loro vittoria ha lanciato il festival anche al grande pubblico”.

La strategia per vincere

Anche qui ci saranno i Bonus e i Malus e alcuni sono ispirati alla cultura britannica, compresa la monarchia fresca di incoronazione: “Tra i Bonus abbiamo messo cose come bere una tazza di tè sul palco, indossare una bombetta e un monocolo oppure anche indossano una corona o un diadema. E poi: indossano kilt con fantasia scozzese (se non indossano indumenti intimi raddoppia)”. Vincere però sarà più difficile del Festival di Sanremo. Il problema del FantaEurovision è che a differenza di Sanremo i concorrenti si esibiscono molto meno.

In tutto ci saranno 37 cantanti in gara, per rappresentare altrettante nazioni. Non tutte europee, fra le cose più difficili da capire dell’Eurovision c’è la partecipazione dell’Australia. (Storia lunga). Ci sono due semifinali e una finale. Dopo ogni semifinale vengono scelti 10 finalisti a cui in finale si aggiungono il Paese vincente dell’ultima edizione (Ucraina) e i 5 Paesi che conquistano la finale di diritto. Sono i Big Five: Francia, Germania, Itala, Regno Unito e Spagna. Per Piccinini il segreto è uno solo: “Il nostro consiglio è quello di puntare tutto sui semifinalisti. Studiatevi bene i cantanti in gara, anche più conosciuti, e poi scommettete su chi può arrivare in finale”.