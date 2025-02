video suggerito

Cosa sappiamo sulla “modalità tartaruga” di WhatsApp: la nuova teoria sulla funzione che cambierà l’app Non esiste nessuna modalità tartaruga da attivare e la funzione non è prevista da Meta. In realtà, la presunta funzione, altro non è che una semplice personalizzazione dell’icona. Non è la prima volta che si diffondono fake news sulle nuove modalità di WhatsApp, giusto pochi giorni fa era circolata in Italia quella della terza spunta blu. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Rosso

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su WhatsApp ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stato montato un caso sulla modalità tartaruga di WhatsApp. Al di là delle speculazioni rimbalzate sul web tutto parte da un semplice personalizzazione che permette di aggiungere sull'app di messaggistica l'icona di una tartaruga. Tutto qui. Non esiste nessuna modalità da attivare, come l'hanno presentata diversi siti, è semplicemente un cambio di icona possibile grazie a launcher di terze parti disponibili sugli Store digitali. Non solo, anche la tartaruga sembra del tutto casuale visto che le app permettono di personalizzare WhatsApp utilizzando qualsiasi icona, gatto, cane, sole, fiamme. Non necessariamente una tartaruga.

Chi vuole può aggiungere un'icona, per farlo è però necessario prima scaricare Nova Launcher, poi l'immagine qualsiasi, possibilmente in formato PNG, tenere premuta l'icona di WhatsApp finché non appare "Modifica", selezionare l'immagine e premere Fine. Non è una modalità prevista da Meta e non viene attivato nulla, cambia solo l'estetica dell'app di messaggistica. Sempre lato personalizzazione WhatsApp ha lanciato da poco i temi all'interno delle chat che permettono di cambiare colore allo sfondo in base alle conversazioni.

La bufala sulla terza spunta blu

Non è strano veder sbucare sul web strane teorie o nuove funzioni attribuite a WhatsApp. A inizio mese infatti diverse testate e siti tech specializzati hanno annunciato l'arrivo di una terza spunta blu per segnalare gli screenshot delle chat. È una fake news. Al momento infatti questa funzione non è comparsa nella versione beta di WhatsApp. Non solo, la stessa notizia era circolata nel 2020 e nel 2021 e WaBetaInfo, portale specializzato sull'app di messaggistica, aveva negato il lancio di una terza spunta blu. Più volte ha scritto su X: "WhatsApp non implementerà la funzione di notifica degli screenshot con tre spunte blu! È una FAKENEWS".

Leggi anche Ora su WhatsApp potrai parlare in qualsiasi lingua: come attivare il traduttore automatico

Le novità in arrivo su WhatsApp

Non ci sono modalità tartaruga, né spunte blu per gli screenshot, l'app di messaggistica però sta testando nuove funzionalità che saranno lanciate nei prossimi aggiornamenti. WaBetaInfo ha annunciato infatti l'arrivo della traduzione automatica, una funzionalità per rilevare la lingua e permettere agli utenti di comunicare più velocemente traducendo direttamente in chat. Meta permetterà anche di aggiungere il proprio profilo Instagram sull'app di messaggistica. Sarà possibile allegare un link, un modo per rendere ancora più interconnesse le app di Meta.

Infine su WhatsApp arriverà anche l'opzione evento per le chat singole. WABetaInfo l'ha scoperto grazie all'ultimo aggiornamento WhatsApp beta per iOS 25.2.10.73, disponibile su TestFlight. Finora l'opzione poteva essere utilizzata solo nelle chat di gruppo. Ora invece sarà possibile impostare appuntamenti, promemoria e condividere i dettagli dell'evento direttamente nelle singole chat.