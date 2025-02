Ora su WhatsApp potrai parlare in qualsiasi lingua: come attivare il traduttore automatico

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Tra le funzioni più attese di WhatsApp c'è il traduttore automatico, e secondo WaBetaInfo è arrivato quel momento. "Grazie all'ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.25.4.5, disponibile sul Google Play Store, abbiamo scoperto che WhatsApp sta lavorando a una funzionalità per rilevare automaticamente la lingua dei messaggi per la traduzione!", ha spiegato il portale specializzato sull'app di messaggistica. "Questo aggiornamento introdurrà funzionalità di traduzione avanzate, consentendo agli utenti di tradurre facilmente i contenuti all'interno delle loro chat e dei loro canali, mantenendo privacy e sicurezza."

Al momento è necessario utilizzare o live translate di Google oppure copiare e incollare il testo su app come Reverso o Google translate. Con la traduzione automatica WhatsApp sarà in grado di identificare automaticamente la lingua dei messaggi e tradurli. Come spiega WaBetaInfo: "La funzione renderà il processo di traduzione più fluido, consentendo agli utenti di comunicare più facilmente tra le lingue. Invece di impostare manualmente la lingua di traduzione, gli utenti potranno lasciare che WhatsApp la rilevi automaticamente, assicurando che tutti i messaggi vengano tradotti, indipendentemente dalla loro lingua originale." La funzionalità è in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento.

Come attivare il traduttore automatico su WhatsApp

Per abilitare la traduzione automatica gli utenti dovranno scaricare i pacchetti di lingua. Non sarà necessaria la connessione Internet, funzionerà anche offline. Non solo, le traduzioni avverranno localmente sul dispositivo, quindi per tradurre i messaggi nessun dato verrà inviato a server esterni. In questo modo WhatsApp tutela la privacy degli utenti, i messaggi rimangono infatti protetto dalla crittografia end-to-end.

Tutti i pacchetti di lingua possono essere eliminati in qualsiasi momento. Non solo, "se gli utenti hanno bisogno di tradurre messaggi in altre lingue in futuro, possono semplicemente scaricare di nuovo il pacchetto di lingua necessario. Questo ora include il modello di rilevamento automatico della lingua, assicurando che sia la traduzione che l'identificazione della lingua rimangano disponibili ogni volta che necessario. Ciò offrirà un elevato livello di praticità e personalizzazione, poiché gli utenti possono gestire i pacchetti scaricati in base alle proprie preferenze ed esigenze."

Le novità in arrivo sull'app di messaggistica

WhatsApp sta lavorando anche ad altre funzioni. Tra queste, l'opzione evento per le chat singole, scoperta grazie all'ultimo aggiornamento WhatsApp beta per iOS 25.2.10.73, disponibile su TestFlight. Non solo, presto sarà possibile aggiungere il proprio profilo Instagram sull'app di messaggistica. Basterà allegare un link, un modo per rendere ancora più interconnesse le app di Meta. Al momento Instagram è l'unica piattaforma supportata, presto però Meta potrebbe integrare anche Facebook e Threads, creando così un portafoglio social compatto con tutte le app dell'azienda.