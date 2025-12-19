Chi sarà il vincitore di Ballando con le stelle secondo l’IA: la previsione di Gemini

In attesa della finale della ventesima edizione di Ballando con le stelle di domani sera, sabato 20 dicembre, abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di fare una previsione sul vincitore. Il suo verdetto si è basato su tre parametri.

Domani sera, 20 dicembre, andrà in onda la finale di Ballando con le stelle. Cinque dei finalisti che si contenderanno il primo posto della ventesima edizione del varietà condotto da Milly Carlucci sono già noti: Barbara d’Urso, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Francesca Fialdini e Andrea Delogu. Ai cinque concorrenti che avranno accesso di diritto alla finale si aggiungerà un sesto finalista. Il suo nome sarà decretato dallo spareggio con cui inizierà la puntata: in gara ci sono ancora infatti Paolo Belli, Rosa Chemical e Martina Colombari.

Il vincitore sarà eletto con un sistema misto che combina il voto della giuria tecnica, formata da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, e il voto popolare, espresso dagli spettatori direttamente sulle piattaforme social.

In queste ore di pronostici e attesa abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di provare a fare una previsione e dirci in base alle informazioni adesso disponibili chi sarà il vincitore, ovvero la coppia vincitrice, della ventesima edizione di Ballando con le Stelle. La sua previsione ha tenuto conto dei dati delle ultime puntate, del "sentiment dei social" e delle quote dei bookmaker.

I favoriti alla vittoria secondo l'IA

Per il nostro test abbiamo utilizzato Gemini 3, l'ultima versione dell‘intelligenza artificiale generativa di Google. La domanda che abbiamo posto al chatbot è stata questa:

Mi potresti fare una previsione su chi sarà il vincitore della ventesima edizione di Ballando con le stelle?

Nel fare il suo pronostico, Gemini si è basato "sui dati delle ultime puntate, sul sentiment dei social e sulle quote dei bookmaker". Come succede ogni volta che c'è la finale di un reality molto seguito i principali siti di scommesse assegnano una diversa quota ai concorrenti in gara. Stando alle quote medie, questa finale sarà un testa a testa tra due concorrenti: da una parte la favorita Francesca Fialdini, la cui vittoria è quotata tra 1.85 e 1.90, dall'altra Andrea Delogu, a cui i bookmaker assegnano una quota lievemente più alta, tra 2.00 e 2.50.

Subito dopo le due favorite, rimane in ballo anche Barbara D'Urso, che è stata tra le protagoniste più forti a livello mediatico di questa edizione, soprattutto per i numerosi scontri con Lucarelli. La sua vittoria è quotata infatti a 5,00. Nonostante il sostegno di un pubblico di lunga data infatti le quote sulla sua vittoria stanno salendo nelle ultime ore.

Anche se si tratta soltanto di previsioni, i bookmaker sembrano convinti che a guadagnarsi l'ambito primo posto sarà una donna. Il primo nome maschile che compare nella classifica delle quote medie dei bookmaker è infatti quello di Fabio Fognini, ma lo stacco rispetto all'ipotetico podio femminile è davvero importante. La sua vittoria è infatti quotata a 12,00, qualche punto in meno di quello assegnato a Filippo Magnini.

Chi vincerà Ballando con le stelle secondo l'IA

Quando poi abbiamo chiesto a Gemini di formularci un suo verdetto finale su chi sia il vincitore più probabile di questa edizione, tenendo conto di tutti i fattori, comprese le valutazioni dei bookmaker, questa è stata la sua risposta:

Considerando tutti i fattori tecnici, il sentiment del pubblico e le ultime quote dei bookmaker per la finale di questa sera (sabato 20 dicembre 2025), il mio verdetto per il vincitore più probabile della ventesima edizione è: Francesca Fialdini (in coppia con Giovanni Pernice).

Secondo l'intelligenza artificiale, la sua previsione si basa su tre ragioni: quote dei bookmaker, la partnership con Pernice, già vincitore nel 2024, e la narrativa che ha accompagnato Fialdini nel suo percorso durante lo show: nello specifico – secondo Gemini – il recupero dopo il suo infortunio le avrebbe permesso di creare con il pubblico un forte rapporto emotivo.