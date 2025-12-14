Ballando con le stelle 2025, nessun eliminato: la classifica della seconda semifinale e chi sono i finalisti

Sono stati eletti i finalisti di Ballando con le stelle 2025. Allo spareggio sono finiti Paolo Belli, Martina Colombari e Rosa Chemical. Hanno già avuto accesso diretto alla finale, invece, Barbara d’Urso, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Francesca Fialdini e Andrea Delogu.

La seconda semifinale di Ballando con le stelle 2025 ha eletto i finalisti che accederanno alla finale di sabato 20 dicembre. A rischiare di dover abbandonare la gara a un passo dalla sua conclusione saranno Paolo Belli, Rosa Chemical e Martina Colombari, che affronteranno uno spareggio in testa alla finale di sabato prossimo. Ad accedere direttamente alla puntata finale del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci sono stati Barbara d’Urso, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Francesca Fialdini e Andrea Delogu. A decretare le coppie finaliste è stato il voto combinato del pubblico a casa, espresso attraverso il televoto, e quello dei giurati Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Chi sono i finalisti di Ballando con le stelle 2025

I finalisti di Ballando con le stelle 2025 sono, almeno per il momento e in attesa dello spareggio di sabato prossimo, Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, Andrea Delogu e Nikita Perotti, Fabio Fognini e Giada Lini e, infine, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli. Le due concorrenti che hanno avuto accesso diretto alla finalissima, senza passare dalle sfide, sono state Barbara d’Urso e Andrea Delogu, riuscite ad avanzare in cima alla classifica distanziando gli altri concorrenti grazie ai voti del pubblico a casa. Belli, Colombari e Rosa Chemical saranno, invece, protagonisti dello spareggio che avverrà in testa alla finalissima di sabato prossimo e che decreterà l'identità dell'ultimo concorrente eliminato.

Nessun eliminato nella puntata di sabato 13 dicembre

Non c'è stato alcun eliminato nel corso della puntata di Ballando con le stelle di sabato 13 dicembre. A rischiare di dovere abbandonare la gara a un soffio dalla vittoria sono risultati essere Paolo Belli, Martina Colombari e Rosa Chemical, usciti sconfitti dalle sfide dirette con i concorrenti che hanno avuto già accesso alla finalissima. Martina ha perso contro Fialdini, Belli contro Fognini e Rosa contro Magnini.

La classifica della semifinale

La classifica della semifinale di Ballando con le stelle, andata in onda il 13 dicembre e composta esclusivamente dal voto dei giurati e dal tesoretto assegnato da Rossella Erra e Alberto Matano, è stata la seguente: