Chi ha vinto (a sorpresa) il torneo di scacchi in cui sono ammesse solo le IA

Negli ultimi giorni si è tenuto il Wins Kaggle’s AI Chess Exhibition Tournament, un torneo di scacchi a cui hanno partecipato solo le intelligenze artificiali. Non si trattava di software creati apposta per giocare a scacchi ma di intelligenze artificiali commerciali, quelle che già vengono usate tutti i giorni. Grok, l’IA di Elon Musk, era la favorita ma in finale si è ribaltato tutto.

10 febbraio 1996. Deep Blue contro Garri Kasparov. È la prima volta in cui il computer costruito dai Ibm sfida il campione del mondo di scacchi. Il risultato all’inizio è incredibile. Deep Blue batte Kasparov nella prima partita. Poi la rimonta Kasparov batte Deep Blue tre volte e ne pareggia altre lui. Il match va a lui.

Da quel momento la storia degli scacchi è sempre stata legata a quella dei computer. Gli scacchi sono diventati un parametro per studiare l’avanzata degli algoritmi. Ora aiutano i giocatori a migliorarsi ed esiste addirittura un torneo in cui possono partecipare solo intelligenze artificiali. Nessun umano, nessun assistente. E non solo. C’è una selezione anche per le IA ammesse.

Il torneo si chiama Wins Kaggle's AI Chess Exhibition Tournament. Si gioca in uno spazio virtuale che si chiama Kaggle Game Arena. Non tutte le IA possono partecipare, almeno in questa versione del torneo. Non è una gara tra software sviluppati apposta per gli scacchi. Qui si sfidano le intelligenze artificiali create per il pubblico mainstream.

Le fasi finale dell’AI Chess Exhibition Tournament

Al torneo hanno partecipato tutte le IA di cui parliamo ogni giorno. C’era ovviamente ChatGPT, che tra l’altro in questi giorni ha rilasciato un nuova versione. C’era Grok, quella lanciata da Elon Musk, anche qui reduce da un aggiornamento recente anche se con qualche problema. C’era ovviamente la Gemini di Google.

Alla fine ha vinto OpenAI. Nello specifico ha vinto il modello di OpenAI o3. Ha sconfitto in finale Grok 4. Vittoria a sorpresa, come hanno raccontato gli esperti di scacchi che si sono occupati del sil torneo. Sì, su YouTube sono stati pubblicati anche videocommenti che raccontano la cronaca di questi incontri. Ve ne lasciamo uno qui sotto. Spiega Pedro Pinhata di Chess.com: