Buona Pasqua 2025, le immagini e Gif di auguri più belle da scaricare gratis La Pasqua è arrivata. Domenica 20 aprile si festeggia la Pasqua cristiana, la festa che celebra la resurrezione di Gesù Cristo. Abbiamo raccolto le immagini, le Gif e i meme che potete scaricare gratis sul vostro telefono e inviarle come auguri su Facebook, Instagram e WhatsApp.

A cura di Redazione Innovazione

Domenica 20 aprile 2025 il mondo cristiano festeggia la Pasqua. È il giorno dedicato alla resurrezione di Gesù Cristo dopo la sua morte, ricordata in occasione del Venerdì Santo. Per festeggiarla abbiamo raccolto qui sotto una serie di immagini, Gif e meme. Trovate tutti i simboli della Pasqua, la festa della rinascita: ci sono conigli, uova e ovviamente riferimenti alla storia di Gesù.

Scaricare queste immagini è molto facile. Se ci state leggendo dal telefono basta tenere premuta la foto con il dito e poi selezionare una delle opzioni per scaricare tutto sul vostro dispositivo. Ad esempio se avete un iPhone basta fare “Salva immagine in” e poi “Salva in Foto”. Se invece ci leggete da computer allora dove andare sull’immagine con il mouse e poi cliccare tasto destro. A questo punto potrete scaricarla sul vostro pc.

Le immagini, i meme e le Gif che trovate qui dentro sono completamente gratuite. Una volta che le avete salvate potete usarle per tutto quello che volete. Sono ottime per mandarle come auguri su WhatsApp oppure pubblicare su Instagram, Facebook o negli Stati di WhatsApp.

Auguri di Buona Pasqua 2025, le immagini più belle da scaricare per gli auguri

Queste immagini gratuite che abbiamo raccolto sono semplici e si possono usare per qualsiasi contesto. Sono ottimi auguri da inviare a parenti, amici o colleghi. Per scaricarle basta solo seguire le indicazioni che abbiamo scritto qui sopra.

Buongiorno e Buona Pasqua 2025, le Gif animate per gli auguri del 20 aprile

Qui sotto trovate invece le migliori Gif per festeggiare la Pasqua. Le Gif sono brevi animazioni che durano giusto qualche istante. Sono utili per fare un augurio speciale e diverso dal solito. Potete trovarle anche nella sezione Gif della vostra tastiera.

I meme divertenti di Pasqua 2025 da mandare ad amici e parenti

I meme che trovate in questa sezione possono diventare auguri divertenti in occasione di questa Pasqua. Sono immagini semplici e fanno ridere senza però offendere nessuno.

Le immagini religiose più belle per gli auguri di una Santa Pasqua 2025

Qui trovate le immagini religiose per celebrare la Pasqua 2025. Sono tutti messaggi legati alla storia di Gesù. Anche queste immagini religiose sono gratuite.