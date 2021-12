Regali di Natale per gatti: 13 idee originali ed economiche Se volete regalare un magico Natale al vostro gatto ma siete indecisi su quale sia il dono migliore, vi proponiamo 13 idee regalo originali ed economiche da acquistare su Amazon: dagli oggetti a tema fino agli accessori e ai giochi cat friendly.

Il gatto è un animale simpatico, dolce ma anche indipendente e curioso. Chi ha un felino che gira per casa, miagola davanti alla ciotola o si avvicina per la sua dose di coccole non può non aver pensato a cosa regalargli per il Natale 2021.

Se non avete una particolare inclinazione verso il fai da te, ma cercate comunque un dono originale ed economico, abbiamo selezionato per voi 13 idee regalo al di sotto dei 45 euro, disponibili online, su Amazon, nella sezione dedicata agli amici felini.

Regali cat friendly come la fontanella per gatti, i giochi, la cuccia natalizia, il collarino, la pettorina, la palla interattiva o i bocconcini gourmet, pensati per soddisfare mici, padroni e amanti dei gatti in cerca di idee.

Cosa regalare a Natale al proprio gatto: 12 proposte

Se, per il Natale 2021, avete intenzione di vedere il vostro gatto felice, mentre gioca, indossa o tiene tra le zampe il vostro regalo, abbiamo pensato a un modo efficace perché il vostro desiderio si avveri.

Di seguito potrete scegliere tra ben 13 prodotti, utili, originali e dal costo contenuto, perfetti da mettere sotto l'albero per il vostro amico felino.

La fontanella, la mantella e la cuccia natalizie, il tiragraffi, il gioco di legno, la pallina, il collarino o la pettorina per gatti: tante idee regalo per felini.

1. La fontanella per gatti di CACKS

Il regalo utile per il gatto a Natale

Prezzo: 29,99 euro

Chi è spesso fuori casa e vorrebbe acqua sempre pulita e disponibile per il proprio gatto potrebbe pensare di regalare la fontanella di CACKS, un dono di Natale pratico per il vostro amico a quattro zampe.

Questo strumento, divertente e funzionale, induce il gatto a bere di più nell'arco della giornata, grazie all'erogatore a forma di fiore, regolabile in tre modalità in base alle esigenze dell'animale.

La fontana, inoltre, è illuminata con luci a LED ed è dotata di una spugna filtrante, che evita le contaminazione e mantiene l'acqua sempre fresca e limpida.

L'erogatore dell'abbeveratoio, infine, può essere smontato e ripulito grazie alle due spazzole in dotazione, una grande per la pompa e una piccola per il beccuccio.

2. La mantella natalizia di Nobleza

L'indumento natalizio per il gatto

Prezzo: 12,69 euro

Per chi cerca il corrispettivo del classico maglione umano a tema, ma per gatti, non possiamo non consigliarvi questa mantella natalizia di Nobleza, originale e raffinata.

Realizzato in morbido e caldo poliestere di qualità, un materiale resistente e sicuro, questo indumento natalizio per animali è leggero e semplice da indossare, grazie alla chiusura in velcro e al laccetto regolabile sul collo.

Il prodotto è adatto soprattutto ai gatti adulti ed è il regalo giusto per far rivivere al vostro animale domestico tutta l'atmosfera del Natale 2021.

3. La cuccia a forma di albero di Natale di basku

Il regalo di Natale a tema per il gatto

Prezzo: 22,00 euro

Misure: 43×50 cm

Se volete che il vostro gatto viva a pieno lo spirito natalizio, potreste pensare di regalargli questa simpatico letto a forma di albero decorato di basku, per una Natale comodo e confortevole.

Realizzata in pile di cotone, per il massimo della morbidezza e del comfort, questa cuccia dalla forma ad albero decorato, è apribile e utilizzabile anche il resto dell'anno come semplice cuccia rotonda.

Semplice da posizionare in casa, leggera e lavabile, è in grado di mantenere al caldo l'animale grazie alla copertura conica, non solo decorativa ma anche funzionale.

4. Il collarino di Kittyrama

Il regalo di Natale glamour per il gatto

Prezzo: 11,99 euro

Per chi vuole donare al proprio gatto un oggetto chic e ricercato, vi consigliamo questo collare per gatti di Kittyrama, l'accessorio glamour perfetto da trovare sotto l'albero.

Questo collarino, realizzato in silicone morbido e liscio, non stringe né tira via i peli, è semplice da indossare, leggero e richiudibile con una colorata fibbia di sicurezza.

Disponibile in diversi abbinamenti di colori, approvato dai veterinari, vincitore del premio "Cat Friendly" e consigliato da Vogue, donerà quel tocco di eleganza al vostro amico felino.

5. Le confezioni di Purina Gourmet Gold

Il regalo di Natale per un gatto goloso

Prezzo: 42,49 euro

Contenuto: 12 confezioni da 8x85g

Se il vostro amico felino sembra tenere al cibo più di qualsiasi altra cosa al mondo e mangerebbe a ogni ora, lo rendereste senza dubbio felice con un regalo di Natale gourmet: le confezioni di cibo per gatti Purina.

Questo set contiene ben 96 lattine di cibo umido per gatti, teneri bocconcini con ingredienti selezionati, senza aromi, conservanti e coloranti artificiali aggiunti.

Ogni scatoletta di dadini in salsa rappresenta un pasto completo e bilanciato, ed è disponibile in diversi gusti e consistenze: i bocconcini compatti di manzo, pollo e salmone; il tortino con il cuore morbido, arricchito con mousse in diversi gusti o, ancora, il paté di carne o pesce.

6. Le ciotole rialzate di PETTOM

Il regalo di Natale pratico per il gatto e il padrone

Prezzo: 25,99 euro

Dimensioni: 13×5 cm (ciotola); 28,5×5 cm (supporto)

Capacità della ciotola: 400 ml

Per chi ha un gatto che si diverte a giocare con acqua e cibo rovesciandoli, potreste valutare l'acquisto del set di ciotole in ceramica di PETTOM, un regalo di Natale utile non solo al vostro animale domestico ma anche a voi.

Queste ciotole dal design minimal e raffinato sono realizzate in ceramica resistente e liscia, inodore e atossica, e sostenute da un supporto rialzato con base stabile.

Disponibili in diversi colori, sono la soluzione ideale per far sì che il vostro micio mangi con serenità, senza rischiare di spargere il suo pasto sul pavimento.

7. Il giocattolo di legno di Merpin

Il gioco da regalare al gatto a Natale

Prezzo: 23,98 euro

Dimensioni e peso: 23,3x23x7,2 cm; 500 g

Se avete un gatto iperattivo e sempre pronto a giocare con voi, quale miglior regalo di Natale del giocattolo interattivo di Merpin?

Il prodotto è realizzato in legno naturale, atossico e sicuro, ha una base pesante e stabile, bordi lisci e un teaser a molla con campanellino, per stimolare i sensi e l'istinto di caccia del vostro felino.

La sfera posta sopra la base è regolabile e le palline rotanti sono stabili, resistenti ai morsi e all'usura.

Questo gioco è il regalo di Natale ideale per aiutare il gatto a muoversi e a mantenersi in forma divertendosi.

8. Il tunnel per gatti di PiuPet

Il regalo di Natale per gatti curiosi

Prezzo: 34,98 euro

Lunghezza: 120 cm

Se siete alla ricerca di un regalo che stimoli la curiosità del gatto e lo mantenga sano e allenato, potreste pensare di acquistare il tunnel di PiuPet, per donare un Natale all'insegna del movimento.

Il tunnel, composto da una sezione cilindrica e due spioncini rotondi, è adattabile a ogni tipo di arredamento, dal più classico a quello più moderno, grazie ai suoi colori neutri: bianco per l'interno e beige per l'esterno.

Inoltre, è realizzato con materiali naturali e rispettosi degli animali: Tyvek per la superficie esterna, resistente agli strappi, antigraffio e impermeabile, e lino per quella interna.

9. La palla interattiva di Yemetey

Il regalo di Natale per il movimento del gatto

Prezzo: 16,29 euro

Dimensioni e peso: ‎7,1×7,1×6,9 cm; 110 g

Per chi tra voi vorrebbe regalare un classico dei giochi per gatti, ma rivisitato in modo da non risultare banale, proponiamo la palla interattiva di Yemetey, un regalo di sicuro successo con un tocco di originalità in più.

Realizzata in plastica ABS, resistente agli urti, il giocattolo per gatti a sfera rotante è dotato di luci a LED, ricarica USB e accessori con piume e campanello, per stimolare ancora di più la vivacità del felino.

Le luci, adatte alla vista degli animali, sono regolabili in due modalità, rossa e multicolore, e durano fino a 4 ore, con spegnimento automatico dopo 45 minuti in caso di mancato utilizzo.

Questo gioco elettrico, infine, è utile per il benessere psico-fisico del gatto: favorisce l'attività motoria, riduce l'obesità e rafforza il sistema immunitario.

10. Lo starter kit per gattini di SIVEIS

Il regalo di Natale per i cuccioli di gatto

Prezzo: 38,99 euro

Contenuto del kit: 1 lettiera, 1 paletta, 1 ciotola, 1 cucchiaio per cibo, 7 giocattoli

Per chi ha preso da poco in casa un cucciolo di gatto e non è esperto di felini, acquistare al proprio animale e a se stessi il kit completo per gattini di SIVEIS potrebbe essere un'ottima idea regalo di Natale.

Questo set comprende al suo interno tutto il necessario per la cura e il benessere del proprio gatto: la lettiera con paletta, il tiragraffi, la ciotola doppia, un cucchiaio per cibo e ben 7 giocattoli.

Il cofanetto, insomma, fornirà al vostro micio (e anche a voi) tutto l'occorrente sia per l'igiene e la salute fisica che per il divertimento, grazie ai diversi giochi, realizzati in materiale sicuro, per combattere la noia e stimolare la curiosità e il movimento, non solo a Natale.

11. La spazzola per gatti di NICESO

L'oggetto beauty per il pelo da regalare al gatto a Natale

Prezzo: 15,89 euro

Se a Natale volete regalare al vostro gatto un pelo setoso e morbido, potreste optare per la spazzola di NICESO, che elimina i peli morti e rivitalizza il manto dell'animale.

Le setole del prodotto, in acciaio inossidabile con punte arrotondate, non danneggiano o graffiano la pelle dell'animale e impediscono che i peli vengano strappati.

Il design è ergonomico e autopulente, grazie al pulsante di ritrazione delle setole, e la spazzola è semplice e veloce da utilizzare.

Un manto morbido e pulito, inoltre, favorirà la circolazione sanguigna del vostro gatto, ne illuminerà la pelle, preverrà la caduta di peli e migliorerà il suo sistema immunitario.

12. La pettorina di Dooradar

Il regalo di Natale per il gatto che ama passeggiare

Prezzo: 16,99 euro

Taglie disponibili: XS (gatto adulto medio) e S (gatti più grandi)

Se avete un gatto vispo ma vorreste tanto portarlo con voi al parco senza rischiare che scappi, potreste regalargli per Natale la pettorina di Dooradar, regolabile e semplice da indossare.

Questa imbracatura per gatti con guinzaglio spesso è realizzata in tessuto a rete, leggero e traspirante, con bordo imbottito per evitare fastidi alla pelle dell'animale.

È adatta a tutte le stagioni e a tutti momenti della giornata, grazie al nastro riflettente che rende l'animale ben visibile anche in condizioni di scarsa luminosità.

13. Il tiragraffi di lionto

Il regalo intramontabile per il gatto a Natale

Prezzo: 44,95 euro

Se cercate un regalo di Natale di cui il vostro gatto non potrà più fare a meno, vi consigliamo il tiragraffi di lionto, un dono speciale per i suoi artigli.

Realizzato in tessuto morbido di velluto, il tiragraffi si sviluppa su tre livelli e consente al gatto di mantenere gli artigli in salute, tenere allenati articolazioni e muscoli e avere una visuale del proprio territorio dall'alto.

Questo articolo, inoltre, comprende, oltre a due piattaforme su livelli differenti, una piccola cuccia e una corda per giocare, non è ingombrante e si monta con facilità.

Come scegliere il regalo adatto al proprio gatto?

Se, dopo aver letto le 13 idee regalo, siete ancora un po' indecisi su quale sia il dono più adatto al vostro gatto, dovreste considerare 4 fattori, che vi aiuteranno a regalare un magico Natale all'amico felino:

Età : l'anzianità del gatto è un criterio molto importante da considerare per la scelta del regalo. Se, ad esempio, avete in casa un cucciolo, potreste acquistare per lui il suo primo tiragraffi o il kit con lettiera e ciotole.

: l'anzianità del gatto è un criterio molto importante da considerare per la scelta del regalo. Se, ad esempio, avete in casa un cucciolo, potreste acquistare per lui il suo primo tiragraffi o il kit con lettiera e ciotole. Pelo : questo criterio è importante soprattutto per chi ha in casa felini a pelo lungo. Se il vostro gatto, ad esempio, è un persiano, potreste pensare di regalargli una spazzola, per un manto lucido e vellutato.

: questo criterio è importante soprattutto per chi ha in casa felini a pelo lungo. Se il vostro gatto, ad esempio, è un persiano, potreste pensare di regalargli una spazzola, per un manto lucido e vellutato. Temperamento : a seconda che il vostro gatto sia più vivace o più pigro, potreste pensare a un oggetto che lo calmi o che, al contrario, stimoli l'attività fisica.

: a seconda che il vostro gatto sia più vivace o più pigro, potreste pensare a un oggetto che lo calmi o che, al contrario, stimoli l'attività fisica. Esigenze di salute: quando il gatto ha esigenze particolari questo fattore diventa fondamentale. Se, per esempio, il vostro micio è sterilizzato, avrà senza dubbio bisogno di un regalo che lo induca a muoversi di più e a seguire un'alimentazione mirata.

Dove acquistare il regalo di Natale per il proprio gatto

Una volta presi in considerazione i criteri sopra elencati e tutte le idee regalo proposte, vi basterà solo spulciare su Amazon, nella pagina dedicata ai regali di Natale per gatti, e acquistare il dono giusto per il vostro dolce e simpatico gatto.