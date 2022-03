Migliori ventilatori da soffitto del 2022: classifica e tipologie a confronto Quali sono i migliori ventilatori da soffitto? E come si valutano le specifiche tecniche? In questa guida trovate la classifica dei migliori modelli del 2022 e un approfondimento sulle pale, sul montaggio e sulle diverse funzioni di un ventilatore di questo tipo.

Quando il caldo è insopportabile, rinfrescare gli ambienti, soprattutto se molto grandi, senza un condizionatore, sembra impossibile. In realtà non è così: avete mai pensato d'installare un ventilatore da soffitto? L'azione delle pale spinge l'aria dall'alto verso il basso, facendo in modo che il calore si disperda senza concentrarsi una cappa che ci fa sudare. In questo modo, affrontare la stagione estiva sarà molto più semplice.

Ma perché installare un ventilatore da soffitto e preferirlo a un ventilatore tradizionale, a un ventilatore a colonna o a un condizionatore? La risposta è semplice: un ventilatore a soffitto non ingombra, consuma poco ed è generalmente più silenzioso. Inoltre, i ventilatore da soffitto reversibili possono essere utilizzati anche in inverno perché, grazie alla funzione che permette di invertire il senso di rotazione delle pale, generano aria calda.

Molti sono dotati di luce e fungono anche da lampadario, diventando parte integrante dell'arredamento di una stanza. Possono anche essere dotati di telecomando, che ne migliora la praticità d'uso, ed in genere riescono anche a garantire una certa silenziosità.

Su Amazon vi è un'intera sezione dedicata ai ventilatori da soffitto e, nella scelta, è importante tenere in considerazione le dimensioni della stanza dove andrà installato, e l'altezza del soffitto così da scegliere il ventilatore dalla giusta potenza, con pale dalla grandezza adeguata. Tra i migliori in commercio ci sono soprattutto quelli a marchio Faro, Westinghouse e Vortice, tutti disponibili online.

I 15 migliori ventilatori da soffitto del 2022: recensioni

Di seguito troverete una selezione di ventilatori da soffitto che potrebbero essere adatti alle vostre esigenze. Quelli che vi proponiamo sono stati scelti tra quelli con il miglior rapporto qualità/prezzo, quelli con apprezzati per il loro design e quelli con le migliori caratteristiche tecniche. Inoltre, nella seguente classifica, abbiamo inserito ventilatori da soffitto dotati di luce, di telecomando, di telecomando e di luce insieme, con diversi tipi di design, moderno, retrò, classico e vintage, e con 3, 4, 5 e 6 pale, proprio per permettere all'acquirente di trovare più facilmente il modello più adatto alle proprie necessità.

1. Eastfast led, il migliore ventilatore da soffitto con lampada

Apriamo la nostra classifica con il ventilatore da soffitto di Eastfast, il migliore tra i modelli con lampadina integrata. La plafoniera led di cui si compone garantisce la diffusione di una luce molto potente che potete regolare a vostro piacimento, ma anche un grande risparmio energetico.

Oltre all'intensità e al colore della luce, anche la velocità del getto d'aria è regolabile: le tre pale trasparenti hanno delle dimensioni tali da assicurare un buon ricircolo dell'aria anche alla velocità minima.

Realizzato con paralume acrilico e texure in cristallo, questo ventilatore si inserisce bene anche in camera da letto. Tutte le sue impostazioni e le sue funzioni possono essere regolate a distanza, tramite il telecomando incluso nella confezione.

Potenza: 40 watt

Numero pale: 3

Pro: questo ventilatore funge anche da lampadario ed è rifinito nei dettagli, in modo da diventare anche un importante elemento d'arredo.

Contro: fino a questo momento, nessuno ha esposto lamentele o segnalato criticità.

2. Faro 33370 Lantau, il ventilatore da soffitto dal design innovativo

Continuiamo con il ventilatore Faro 33370 Lantau. Questo modello convince gli utenti in particolar modo per il suo design innovativo e accattivante. È realizzato con una struttura in alluminio resistente e 3 pale in legno naturale, noce scuro, di media dimensione.

È l'ideale per stanze di media dimensione. Grazie al telecomando in dotazione, potrete scegliere tra 3 diverse velocità di ventilazione, tutte silenziose e attivabili in qualsiasi momento senza provocare fastidi. È progettato per garantire sia aria calda che aria fredda, quindi potrete sfruttarlo in qualsiasi periodo dell'anno.

Misura 132 x 132 x 33 centimetri e pesa 6,5 chili: questo significa che si tratta di un apparecchio leggero, che sarà facile da installare. Non ha grandi consumi energetici.

Potenza: in base alla velocità impostata, i consumi varieranno tra 14, 30 e 65 watt

Numero pale: 3

Pro: lo stile con cui il prodotto è realizzato si sposa sia con arredamenti moderni che con arredamenti classici, per questo è reputato un ventilatore da soffitto molto versatile.

Contro: nella confezione non sono incluse le batterie per azionare il telecomando, ma esse sono di un tipo rintracciabile facilmente in numerosi esercizi commerciali.

3. Westinghouse 7222040 Bendan, il ventilatore da soffitto con telecomando

Il ventilatore da soffitto Westinghouse 7222040 Bendan è un modello che, grazie alla presenza di una lampadina alogena da 80 Watt, può essere utilizzato anche come un moderno lampadario. Questa caratteristica lo rende un ventilatore da soffitto multi-funzione, dal momento che è utile per illuminare, per ventilare l'ambiente o per svolgere entrambe le funzioni contemporaneamente.

Si caratterizza, inoltre, per il design moderno e raffinato, facilmente abbinabile a qualsiasi stile di arredamento. Dispone di ben 5 pale che sono state realizzate con un'inclinazione appositamente pensata per muovere una buona quantità d'aria anche quando non è impostata la massima velocità.

Attraverso il pratico telecomando in dotazione è possibile controllare da remoto anche l'accensione e lo spegnimento del lampadario. Risulta molto silenzioso.

Numero pale: 5

Pro: può essere utilizzato anche in inverno semplicemente invertendo il senso di rotazione delle pale.

Contro: alcuni utenti Amazon avrebbero gradito un'illuminazione leggermente più intensa.

4. Luceplan Blow, il ventilatore da soffitto con pale trasparenti

Questo modello proposto da Luceplan Blow è un ventilatore da soffitto con pale trasparenti, una caratteristica che lo rende un oggetto estremamente elegante e raffinato. Infatti può essere installato senza problemi in qualsiasi ambiente domestico ed essere facilmente abbinato a tutte le tipologie di arredamento.

Si tratta di un modello reversibile e, di conseguenza, può essere utilizzato anche in inverno per riscaldare l'ambiente, dal momento che le pale possono girare anche nel verso opposto. Può essere utilizzato anche come lampadario, grazie alla luce led posta al centro delle pale.

Date le sue dimensioni, riesce a raffreddare adeguatamente anche ambienti medio-grandi, non solo quelli più piccoli. Tutte le impostazioni possono essere gestite tramite il telecomando: una volta attive, una luce rossa posta sul corpo del ventilatore vi confermerà la ricezione del comando.

Potenza: 150 watt

Numero pale: 3

Pro: design moderno e raffinato, ottimo rapporto qualità/prezzo. Risulta particolarmente silenzioso.

Contro: la lampadina non arriva in dotazione ma occorre acquistarla a parte.

5. Create WindCalm DC, il ventilatore da soffitto ultra-silenzioso

Se state cercando un ventilatore da poter utilizzare anche di notte o mentre riposate sul divano, potrebbe fare al caso vostro WindCalmDC di Create, un modello che risulta essere ultra-silenzioso grazie alle pale in legno molto sottili, seppur prestanti e veloci nel movimento. consuma poco e può essere utilizzato sia in estate e in inverno.

Trattandosi di un ventilatore reversibile, è sufficiente invertire il senso di rotazione delle pale e sfrutturlo anche in inverno, generando aria calda. Per quanto riguarda l'intensità del getto, potete scegliere di personalizzarla impostando quella che preferite tra le 6 velocità disponibili.

Il motore del tipo "Sly DC-Copper" assicura consumi ridotti e lunga durata, ma per essere certi che non rimanga acceso in vano, potete programmarne l'accensione e lo spegnimento attivando il timer.

Potenza: il dato non è specificato, ma chi lo ha già acquistato assicura che è molto potente.

Numero pale: 3

Pro: il timer comprende un range temporale particolarmente lungo, fino ad otto ore.

Contro: alcuni utenti Amazon ritengono che il prezzo sia leggermente elevato rispetto a quello di altri modelli, ma il costo è giustificato dalla sua qualità e dalle funzioni di cui dispone.

6. Faro Easy, il migliore ventilatore da soffitto per rapporto qualità/prezzo

Un buon affare potrebbe rivelarsi l'acquisto del ventilatore Faro Easy, dal prezzo contenuto, ma dalle prestazioni elevate. Si tratta di uno dei migliori ventilatori da soffitto con luce sul mercato ed è adatto per una buona parte degli arredamenti casalinghi e da ufficio. È semplice e lineare, in metallo laccato bianco. Misura 105 x 105 x 46 centimetri e pesa 6.4 chili.

È provvisto di 3 pale con velocità regolabile tramite telecomando e dà la possibilità di montare al suo interno due lampadine di media potenza, capaci di illuminare una stanza di modeste dimensioni. Il senso di rotazione delle pale può essere invertito, permettendo di utilizzare il ventilatore anche d'inverno.

Il prodotto appartiene alla classe energetica A+, che garantisce un importante risparmio. Grazie al telecomando in dotazione, è possibile regolare la velocità delle pale e accendere o spegnere la luce. Questo modello è pensato per essere installato sia su superfici piane che su superfici inclinate.

Potenza: consuma 11,23 o 68 watt in base alla velocità di rotazione impostata.

Numero pale: 3

Pro: avendo la possibilità di regolare la velocità delle pale, è possibile utilizzare questo prodotto anche nelle ore notturne senza avere alcun tipo di fastidio.

Contro: alcuni utenti hanno lamentato il fatto che il telecomando sia poco intuitivo, poichè non segnala la ricezione dei comandi, che vengono comunque eseguiti in maniera molto rapida.

7. Vortice 61750, il ventilatore da soffitto reversibile

Un buon modo per abbattere i costi è scegliere un modello che possa essere utilizzato anche d'inverno, per generare aria calda. A tal proposito, vi segnaliamo, oltre ai modelli di cui vi abbiamo già parlato, anche il ventilatore Vortice 61750

Ha un design molto semplice: le pale sono 3 e in acciaio e l'intera è struttura è laccata di bianco, ma è disponibile anche in argento e nera. Le pale possono avere 4 misure differenti, 90, 120, 140 e 160 centimetri, a seconda del risultato che si vuole ottenere e dello spazio a disposizione. Bisogna tenere presente che più grandi sono le pale e maggiore sarà il ricambio d'aria.

È molto silenzioso ed è reversibile, l'aria può essere diretta verso l'alto o verso il basso. Pesa 6,4 chili e raggiunge una potenza di 70 watt, dettaglio che rende questo prodotto ottimale per ambienti di medie dimensioni.

Potenza: 70 watt

Numero pale: 3

Pro: essendo disponibile in diverse colorazioni e diverse misure, questo prodotto si adatta a facilmente a diversi tipi di arredamenti e di ambienti, venendo incontro ai gusti di tutti. Inoltre, gli utenti lo ritengono un dispositivo molto silenzioso.

Contro: nessun utente ha lamentato malfunzionamenti del prodotto, definito da tutti di ottima qualità.

8. Westinghouse Jet Plus E14, il ventilatore da soffitto più economico

Se avete un budget limitato, ma non volete rinunciare alla qualità, vi consigliamo di dare un'occhiata al ventilatore da soffitto Westinghouse Jet Plus E14, disponibile ad un prezzo alla portata di tutti. Si tratta di un modello realizzato in nichel spazzolato con 3 pale perfetto per stanze con superfici totali di circa 20 Mq.

Caratterizzato da un design moderno ed accattivante e dotato di 3 faretti sui quali è possibile montare luci led orientabili, il ventilatore da soffitto

Dispone di un pratico telecomando, utile per poter controllare il ventilatore e le luci da remoto, dove è presente un interruttore on/off per il ventilatore, un interruttore on/off per la luce e un tasto per la commutazione estate/inverno.

Potenza: 120 watt

Numero pale: 3 pale

Pro: il look moderno ed accattivante, la qualità dei materiali utilizzati per realizzarlo e l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro: le lampadine non sono incluse.

9. Fupe, il ventilatore da soffitto più facile da installare

Se non siete pratici nei montaggi e nelle installazioni, quello che vi serve è un ventilatore facile da gestire senza l'aiuto di qualcuno: è il caso, ad esempio, di questo modello proposto da FUPE.

Si tratta di un modello dotato di 4 pale reversibili, utilizzabile anche in inverno, e con un pratico telecomando che permette di controllarlo da remoto e impostare 3 velocità differenti.

Si adatta a qualsiasi ambiente della casa grazie al design contemporaneo ed accattivante e risulta molto silenzioso nonostante la potenza. La luce led del lampadario permette di ottenere un'ottima illuminazione senza consumare troppo e, di conseguenza, garantendo un notevole risparmio energetico.

Potenza: 64 watt

Numero di pale: 3

Pro: oltre ad avere un design moderno ed elegante, è un ventilatore da soffitto molto silenzioso e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro: alcuni utenti Amazon hanno trovato un po' complessa l'installazione.

10. Farelek Baleares, il migliore ventilatore da soffitto a risparmio energetico

Il ventilatore Farelek Baleares ha un diametro di 132 centimetri, pesa 7 chili e mezzo e ha una potenza di 60 watt. Questi dati tecnici lo rendono un prodotto adeguato ad essere efficiente se installato in un ambiente di media grandezza. Dispone di 5 pale della lunghezza di 132 centimetri e 3 fari per l'illuminazione con paralume a forma di tulipano.

Il prodotto è a risparmio energetico, ma per ottenerne uno maggiore è possibile sostituire le lampadine in dotazione con altre di tipo led.

Grazie al telecomando, è possibile regolare la velocità delle pale, scegliendo tra 3 opzioni, sia per aria calda che per aria fredda. È un prodotto particolarmente silenzioso.

Potenza: 60 watt

Numero di pale: 5

Pro: essendo un prodotto estremamente silenzioso, gli utenti ne fanno uso anche di notte senza avere alcun tipo di disturbo.

Contro: alcuni tra gli utenti hanno esposto lamentele sull'imballaggio del prodotto, poco consono ad un prodotto così delicato. Ma, in caso di qualsiasi tipo di danno, il venditore è a disposizione per la sostituzione.

11. DCG TP-RMA8-6N22, il ventilatore da soffitto con 4 pale

Il ventilatore proposto da DCG è stato realizzato con quattro pale in legno riportanti rifiniture e dettagli di colore dorato, che lo rendono particolarmente elegante. Leggere e flessibili, le pale girano molto velocemente, generando un importante flusso d'aria; inoltre, essendo reversibili, consentono anche di generare aria calda.

Il dispositivo è provvisto anche di luce e può essere quindi utilizzato anche come lampadario. Sia la velocità delle pale che la luce sono regolabili con telecomando. Ha dimensioni compatte, si inserisce nell'ambiente senza appesantirlo.

Raggiunge una potenza di 65 watt e appartiene alla classe energetica A, che presuppone dei consumi elettrici medi.

Potenza: 65 watt

Numero di pale: 4

Pro: essendo un ventilatore silenzioso e utilizzabile anche di notte, potrete pensare di montarlo anche in camera da letto, se ritenete che il suo stile sia idoneo al vostro arredamento.

Contro: si tratta di un prodotto molto delicato. Per questo motivo è consigliato di farsi aiutare da qualcuno per installarlo senza rischiare di fare danni o farvi male.

12. Princess Radiance, il ventilatore da soffitto con asta di prolunga

Se gli ambienti del vostro appartamento hanno dei soffitti molto alti, l'accessorio che è necessario sia abbinato al vostro ventilatore da soffitto è l'asta di prolunga. A tal proposito, vi segnaliamo il Princess Radiance di Westinghouse Lighting: la staffa che comprende può essere allungata da 30,5 centimetri a 46 centimetri.

Questo ventilatore è sfruttabile anche come lampadario – contemporaneamente o meno, a seconda delle esigenze -, essendo dotato di plafoniera a cupola compatibile con lampadine led. Realizzato con un design classico ed essenziale, è adattabile a quasi tutti gli arredamenti casalinghi e da ufficio; in particolare, si inserisce bene in cucina. Lo trovate disponibile completamente bianco o con finitura cromata e pale wengè,

Essendo del tipo reversibile, produce sia aria calda che aria fredda, quindi potrete sfruttarlo in qualsiasi periodo dell'anno. Inoltre, è realizzato con un motore a risparmio energetico e molto silenzioso.

Potenza: 60 watt

Numero di pale: 5

Pro: la possibilità di scegliere tra aria calda o fredda e la presenza di due meccanismi da utilizzare in contemporanea o separatamente lo rendono un prodotto estremamente versatile, che incontra diverse esigenze.

Contro: luce e pale si azionano tramite catenella ma è possibile acquistare ad un costo molto contenuto una pulsantiera da parete.

13. Flora Royale, il ventilatore da soffitto con sei pale

Il ventilatore Flora Royale di Westinghouse Lighting è pensato per conferire all'ambiente in cui è installato una facciata elegante e raffinata. È realizzato in bianco e argento ed è satinato. La plafoniera integrata è fornita di vetro con effetto opacizzante.

Essendo dotato di sei pale, potete essere certi che il getto d'aria che produce sia particolarmente potente; inoltre, essendo le pale reversibili, questa potenza può essere sfruttata sia d'estate che d'inverno. Le velocità tra cui scegliere, sia in un caso che nell'altro, sono tre. I consumi non sono un problema, poiché è progettato per essere a risparmio energetico.

Se necessario, è possibile installare il prodotto con l'asta di prolunga inclusa nella confezione. Grazie all'impianto d'illuminazione di cui è provvisto, è utilizzabile anche per illuminare la stanza; i due meccanismi sono attivabili separatamente.

Potenza: 60 watt

Numero di pale: 6

Pro: le 3 velocità predisposte per le pale sono molto silenziose e possono essere attivate indifferentemente a qualsiasi ora, per garantirvi sempre la giusta percentuale di frescura o di calore, a seconda delle vostre esigenze.

Contro: si consiglia di prestare attenzione durante il montaggio, in particolare per quanto riguarda la plafoniera, che è il pezzo più delicato della struttura.

14. MiniSun, il ventilatore da soffitto con cordicelle

Il ventilatore MiniSun rappresenta il punto d'incontro tra lo stile retrò e la modernità. Se le pale realizzate con l'effetto legno sono moderne e innovative, infatti, la presenza delle cordicelle per azionare il lampadario permette di fare un salto indietro nel tempo.

Pur essendo potente e dotato di un buon numero di pale, essendo queste realizzate con materiali leggeri e flessibili, potrete utilizzarlo anche di notte senza che disturbi il vostro sonno.

È dotato di telecomando, con cui controllare la loro velocità, secondo 3 diverse modalità. È possibile utilizzarlo durante tutto l'anno, perché è reversibile e funziona sia ad aria calda che ad aria fredda. Misura 106 x 106 x 27 centimetri e pesa poco più di 4 chili. Raggiunge una potenza di 50 watt.

Potenza: 60 watt

Numero di pale: 6

Pro: la particolare estetica lo rende il prodotto ideale per conferire alla stanza un tocco di classe e di particolarità, per avere un arredamento che sia diverso e personalizzato.

Contro: gli utenti sconsigliano l'uso di questo prodotto durante il giorno, perché per garantire maggiore efficienza di ventilazione è necessario sopportare un leggero rumore, comunque non eccessivamente fastidioso.

15. Zephir ZFS690C, il miglior ventilatore da soffitto per cameretta

Il ventilatore Zephir ZFS690C colpisce gli utenti per la sua estetica. Le pale colorate lo rendono l'ideale per una cameretta per bambini, alla quale conferirà un'atmosfera allegra e giocosa.

Si attiva tramite due cordicelle, attraverso le quali è possibile regolare 3 diverse velocità di aerazione. Funge anche da luce ed è dotato di lampadina a risparmio energetico, per permettervi di ridurre i consumi.

Il sistema di illuminazione è collegabile ai comandi a parete molto facilmente. Misura 92 x 92 x 60 centimetri e pesa 3 chili. Nonostante le dimensioni compatte, raggiunge i 60 watt ed è molto potente.

Potenza: 60 watt

Numero di pale: 6

Pro: allegro e vivace, questo ventilatore a soffitto è ideale per la cameretta dei bambini, perché aggiunge un tocco di colore.

Contro: non è fornito di telecomando, ma le catenelle sono lunghe abbastanza per essere manovrate senza difficoltà.

Come scegliere il migliore ventilatore da soffitto: guida all'acquisto

Quando si decide di acquistare un ventilatore da soffitto, è importante valutare fattori e caratteristiche per fare l'acquisto più giusto per le proprie esigenze. La struttura è tra i principali aspetti da analizzare ma è importante non sottovalutare il design, il numero di pale, le dimensioni e la presenza di eventuali accessori, come il telecomando, che migliorano la praticità d'uso di questo oggetto. Per aiutarvi, in questa guida all'acquisto abbiamo analizzato i diversi fattori da tenere in considerazione.

Struttura

Il ventilatore da soffitto deve essere stabile e resistente. Si tratta di un dispositivo pensato per rimanere sospeso, quindi deve essere installato in modo tale da non rischiare di cedere e danneggiare cose e persone. A tal proposito, è bene assicurarsi che la base sia abbastanza larga da reggere il peso dell'intera struttura e che sia assicurato al soffitto saldamente. Quando ne fate manutenzione o lo pulite, muovetelo con delicatezza.

Silenziosità

Un buon ventilatore da soffitto deve essere anche silenzioso. Sarebbe antipatico dover sentire continuamente il rumore delle pale che girano, soprattutto se avete intenzione o necessità di utilizzarlo durante la notte. Assicuratevi, quindi, che il dispositivo sia sempre ben lubrificato e che le pale non cigolino.

Numero e struttura delle pale

Di più pale dispone un ventilatore, più potente sarà il getto d'aria: tra un modello a tre pale e uno a sei pale, quindi, è bene scegliere il secondo. Ma attenzione.

Se le pale sono pesanti, il getto generato sarà comunque flebile. Per essere certi che le pale possano girare velocemente, assicuratevi che abbiano il giusto spazio intorno e che siano realizzate in alluminio, carbonio, acciaio, legno o plastica, materiali che non ne inficiano il funzionamento, perché leggeri. La pesantezza della struttura rallenterebbe il movimento e causerebbe un minore ricircolo d'aria.

Illuminazione

La maggior parte dei ventilatori da soffitto dispone di illuminazione. Questi modelli integrano al corpo motore uno o diversi attacchi per le lampadine, che possono essere lasciate a vista o protette da una plafoniera.

Attualmente sono davvero pochi i ventilatori da soffitto disponibili in commercio che sono sprovvisti di illuminazione. In ogni caso, chi vuole acquistare un modello con illuminazione integrata deve necessariamente prestare attenzione a quanti attacchi sono presenti e di che tipo sono.

Molto diffusi sono i ventilatori da soffitto con luci LED integrate che però, in caso di sostituzione, richiedono l'intervento diretto del produttore.

Dimensioni della stanza

La grandezza delle pale ed diametro che creano quando sono in azione devono essere valutati in relazione alla stanza all'interno della quale andrà installato il ventilatore.

Un locale dalle dimensioni importanti, dai 25 m² in su, avrà bisogno di pale dal diametro di almeno 100/130 cm. Al contrario, una stanza di 15/20 m² verrà rinfrescata efficacemente anche da ventilatori con pale di 90/100 cm.

In linea generale, più grande è la stanza, maggiore dovranno essere le dimensioni delle pale.

Altezza del soffitto

Molto importante è anche l'altezza del soffitto. Più è alto, più dovranno essere numerose e lunghe le pale, per essere certi che si possa generare la giusta quantità di aria e, di conseguenza, si riesca a rinfrescare tutta la stanza.

Ma, se il soffitto è troppo altro e il vostro ventilatore non è compatibile con un telecomando, sarà difficile da gestire: assicuratevi, quindi, che sia comprensivo di staffe.

Funzioni

La maggior parte dei ventilatori in commercio sono dotati di funzioni aggiuntive che ne migliorano le prestazioni.

La prima funzione da valutare è sicuramente la reversibilità, ossia la possibilità di invertire il senso di rotazione, permettendoci così di poter utilizzare il ventilatore sia d'estate che d'inverno.

Molto utile, inoltre, è la possibilità di regolare la velocità di ventilazione, per poter ottenere un getto potente quanto desiderate.

Accessori

Altro aspetto da valutare è la presenza di accessori.

Il telecomando vi permette di gestire la velocità delle pale senza dover tirare la tradizionale cordicella e, quindi, senza muovervi. Ma non solo. Nel caso in cui il vostro ventilatore da soffitto sia reversibile, l'uso del telecomando vi consentirà di decidere se azionare il ventilatore ad aria calda o ad aria fredda.

Inoltre, un ventilatore da soffitto, come già detto, può sostituirsi al lampadario. In tal caso, avere nella confezione delle lampadine da montare vi consente di utilizzare il ventilatore fin da subito.

Infine, molto utili possono rivelarsi le staffe, delle aste di prolunga che vi consentono di gestire al meglio il ventilatore nel caso in cui il soffitto sia molto alto e non vi sia la possibilità di utilizzare un telecomando.

Marca

Tra le marche più conosciute di ventilatori da soffitto ci sono sicuramente l'italiana Vortice, la spagnola Faro, azienda specializzata nella produzione di articoli di illuminazione e la statunitense Westinghouse.

Il suggerimento è ovviamente quello di scegliere un ventilatore da soffitto realizzato da brand che garantiscano materiali di alta qualità e longevità ma, in generale, in commercio sono disponibili diversi modelli dall'ottimo rapporto qualità/prezzo che, sebbene più economici, risultano ugualmente affidabili.

Design

Ultimo aspetto da valutare è il design del nostro ventilatore. Abbiamo già detto che questi oggetti, in molti casi, vanno a sostituirsi al lampadario, garantendo illuminazione e ventilazione dell'ambiente. Proprio per questo, l'aspetto estetico non può essere sottovalutato.

Dallo stile vintage e retrò a quello moderno e contemporaneo, i ventilatori in commercio possono avere design e stili differenti offrendo agli utenti un'incredibile varietà di scelta. Ovviamente, il consiglio è quello di scegliere un ventilatore che abbia uno stile il più simile possibile a quello dell'arredamento della stanza in cui andrà collocato.

Come installare un ventilatore da soffitto

Installare un ventilatore da soffitto non è sempre semplice. Se non siete molto pratici, il nostro consiglio è quello di avvalervi dell'aiuto di un tecnico esperto.

Se, invece, siete alle prime armi, ma ritenete di potervela cavare da soli, ecco alcuni consigli e suggerimenti che potrebbero tornarvi utili:

Ricordatevi che i ventilatore deve essere installato ad almeno tre metri da terra.

Assicuratevi che il tassello fissato sul muro sia ben saldo, perché dovrà reggere il peso dell'intera struttura.

Montate le pale in un secondo momento, solo dopo aver fissato il corpo macchina. In questo modo il peso da sollevare mentre siete in bilico sulla scala sarà minore.

Se il soffitto è particolarmente inclinato, come quello di una mansarda, bisogna verificare con attenzione che il ventilatore da soffitto scelto sia compatibile con l'installazione in obliquo: in caso di compatibilità dovrebbe essere fornito un kit utile per questo tipo di installazione.

Un discorso diverso va fatto se desiderate collegare il ventilatore ad un interruttore: in tal caso, dovrete utilizzare una sonda passafilo e fare un lavoro più elaborato, per il quale sarebbe bene chiedere una mano.

Quanto costa un ventilatore da soffitto?

Come abbiamo potuto vedere, i ventilatori a soffitto possono appartenere a fasce di prezzo molto varie.

Se non avete particolari pretese in fatto di design e funzionalità, allora potete trovare qualcosa di interessante anche sotto i 100 euro. Un modello di ultima generazione e dettagliato sia dal punto di vista estetico che da quello tecnico, però, potrà costare anche tra i 200 e i 400.

Il consiglio è quello di tenere d'occhio le offerte e le occasioni proposte dai vari marchi, per riuscire ad acquistare il modello che si desidera ad un prezzo il più conveniente possibile.

Dove comprare un ventilatore da soffitto

I ventilatori da soffitto sono acquistabili in tutti i negozi e gli store adibiti alla vendita di elettrodomestici e dispositivi per la casa, come Leroy Merlin, Mediaworld e Ikea.

Se volete procedere all'acquisto online, trovate numerosi modelli tra cui scegliere anche su Amazon.