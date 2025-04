video suggerito

La Luna danza con Giove nel cielo di aprile: quando vederli e come riconoscere il pianeta La seconda congiunzione astrale di aprile sarà un magnifico bacio tra la falce di Luna e Giove. I due corpi celesti duetteranno la sera di mercoledì 2 nel cielo occidentale, dopo il tramonto. Ecco a che ora e come vedere il fenomeno astronomico.

A cura di Andrea Centini

Simulazione della congiunzione astrale tra Luna e Giove del 2 aprile 2025. Credit: Stellarium

La sera di mercoledì 2 aprile 2025 potremo vedere nel cielo una bellissima congiunzione astrale tra la falce di Luna crescente e Giove. L'incontro tra il satellite naturale della Terra e il più grande pianeta del Sistema solare avrà inizio attorno alle 20:00 ora di Roma; i due corpi celesti duetteranno nel firmamento occidentale per tutta la serata.

Quella del 2 aprile, come indicato nella rubrica “Il cielo del mese” dell'Unione Astrofili Italiani (UAI), è la seconda congiunzione astrale delle sette previste nel corso del mese, dopo il bellissimo bacio tra la Luna e le Pleiadi di martedì 1. I prossimi valzer celesti saranno quelli tra Luna e Marte (sabato 5); Luna, Venere e Saturno (venerdì 25); e Venere – Saturno, Luna – Pleiadi e bis di Luna – Giove martedì 29. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo splendido spettacolo astronomico del 2 aprile.

A che ora vedere la congiunzione astrale tra la Luna e Giove

Il valzer celeste tra la falce di Luna crescente e Giove avrà inizio non appena il cielo si farà sufficientemente scuro da far comparire il pianeta. Ricordiamo che il gigante gassoso è comunque il quarto oggetto più luminoso della volta celeste, dopo Sole, Luna e Venere, pertanto risulta ben visibile già nel crepuscolo serale. Il 2 aprile, pertanto, si paleserà attorno all'orario del tramonto, atteso verso le 19:30 a Napoli e Roma, attorno alle 19:50 a Milano, Torino e Verona e alle 19:20 a Reggio Calabria. Poiché l'incontro tra Giove e la Luna si verificherà nel cielo occidentale, sarà fondamentale attendere il tramonto del Sole prima di volgere lo sguardo al cielo; guardare direttamente la stella senza una protezione, anche di sfuggita, può provocare gravi danni alla vista e nei casi peggiori persino rendere ciechi.

Giove apparirà come un puntino molto luminoso alla sinistra della falce di Luna crescente, che giungerà alla fase di Primo Quarto alle 04:15 del 5 aprile e a quella di plenilunio alle 02:22 di domenica 13 aprile. Entrambi gli oggetti saranno incastonati nella costellazione del Toro, con l'Auriga in alto, Perseo a destra e la bellissima Orione a sinistra. Il duetto celeste durerà fino alle 01:30 circa di giovedì 3 aprile, quando i due oggetti tramonteranno nel cielo nordoccidentale.

Come riconoscere Giove nel cielo

Riconoscere Giove la sera del 2 aprile sarà semplicissimo, non solo per la vicinanza alla Luna, ma anche per la sua notevole luminosità, che lo rende praticamente inconfondibile dagli altri astri. Del resto, solo Venere splende di più nel firmamento. Ricordiamo inoltre che la luce dei pianeti è quella riflessa del Sole, quindi non “scintillano” come le stelle, che brillano di luce propria grazie alle reazioni nucleari. Anche la distanza gioca un ruolo nel modo in cui vediamo la luce di stelle e pianeti nel cielo notturno, con i secondi chiaramente molto più vicini alla Terra.

La congiunzione astrale tra la Luna e Giove sarà perfettamente visibile senza strumenti ottici, tuttavia con un telescopio o un buon binocolo si possono osservare le fasce colorate della turbolenta atmosfera gioviana e i quattro satelliti medicei (Io, Ganimede, Callisto ed Europa). Per chi possiede un telescopio di diametro sufficiente è possibile ammirare la Grande Macchia Rossa, la più grande tempesta ciclonica dell'intero Sistema solare. Anche i dettagli della superficie lunare come maria, crateri e catene montuose sono sempre uno spettacolo da osservare durante le congiunzioni astrali.