Infezione da fungo emergente si diffonde negli USA, decine di casi: sintomi e trasmissione della TMVII

Il Dipartimento della Salute del Minnesota (Stati Uniti) sta segnalando decine di casi confermati o sospetti di infezione da Trichophyton mentagrophytes genotipo VII (TMVII), una forma di tigna nota per essere l’unica infezione fungina classificata tra le malattie sessualmente trasmissibili. Sintomi, come si cura e quali sono i rischi.

L’eruzione cutanea circolare provocata dal fungo Trichophyton mentagrophytes genotipo VII (TMVII). Credit: Dipartimento della Salute del Minnesota

Nel Minnesota, negli Stati Uniti, si stanno registrando decine di casi di un'infezione emergente provocata da un fungo chiamato Trichophyton mentagrophytes genotipo VII (TMVII), che provoca una forma di tigna o tinea. Questo microrganismo è responsabile dell'unica infezione fungina ufficialmente riconosciuta in letteratura scientifica tra le malattie sessualmente trasmissibili (IST), sebbene anche altri funghi possano occasionalmente essere trasmessi attraverso i rapporti sessuali (ma non sono riconosciuti come IST).

L'epidemia in corso potrebbe essere la peggiore di sempre negli Stati Uniti, considerando che i primi casi furono registrati a New York City soltanto nel giugno del 2024. Da allora sono state coinvolte diverse altre grandi città degli USA, ma nell'area metropolitana delle Twin Cities – le due città “gemelle” di Minneapolis e Saint Paul, con circa 3,5 milioni di abitanti – i casi sono decine. Il Dipartimento della Salute del Minnesota (MDH) riferisce che ci sono almeno 13 casi confermati e 27 sospetti, ma potrebbero essere molti di più perché i medici al momento non sono tenuti a segnalare i casi ai sistemi di sorveglianza, trattandosi di una malattia infettiva praticamente nuova per gli USA. Il primo caso registrato nelle Twin Cities risale a luglio dello scorso anno e da allora sempre più persone si stanno recando dai medici con i sintomi tipici dell'infezione.

I sintomi dell'infezione da fungo TMVII

Come nelle altre tigne, il fungo Trichophyton mentagrophytes genotipo VII (TMVII) provoca un'infezione dermatofitica con specifiche eruzioni cutanee circolari, che in questo caso riguardano principalmente la zona genitale, perianale, le gambe, il viso e il tronco. Come spiegato dalla Cleveland Clinic, una delle principali organizzazioni sanitarie degli Stati Uniti, l'eruzione cutanea a forma di anello si presenta di colore rosso, rosa o viola, “con un bordo leggermente rialzato o una tonalità più scura o diversa attorno al bordo”. Essa provoca prurito, dolore, vesciche e pelle squamata.

Come si trasmette la TMVII

La TMVII si trasmette facilmente da persona a persona attraverso i rapporti sessuali o entrando in contatto con oggetti – come biancheria e lenzuola – contaminati dalle spore del fungo. Per questo, in presenza di eruzioni cutanee sospette, i medici sottolineano l'importanza di evitare rapporti sessuali e altre attività in grado di diffondere l'infezione. Tra le altre raccomandazioni indicate dalla Cleveland Clinic vi sono il lavaggio ad alte temperature di biancheria e asciugamani per uccidere le spore; evitare di utilizzare creme e lozioni steroidee “che possono peggiorare l'infezione”; informare i partner e naturalmente consultare un medico.

Sebbene siano tutti potenzialmente esposti al rischio di infezione, i ricercatori evidenziano che gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini e “le persone che offrono prestazioni sessuali in cambio di denaro sono a rischio più elevato”. Anche le persone che usano App di incontri e hanno una storia di malattie sessualmente trasmissibili sono considerate più a rischio dalle autorità sanitarie.

Come si cura l'infezione da TMVII

È interessante notare che le comuni creme antimicotiche non sono efficaci contro questo fungo patogeno; pertanto, il trattamento d'elezione prevede la prescrizione di farmaci antimicotici da assumere per via orale, tra i quali la terbinafina e l’itraconazolo. Si tratta inoltre di un'infezione persistente che non scompare in poco tempo: il trattamento è prolungato – possono volerci anche tre mesi – e c'è il rischio che le eruzioni cutanee lascino cicatrici permanenti sulla pelle. Inoltre, non va sottovalutato il rischio di infezione secondaria (da batteri), che può complicare sensibilmente il quadro clinico dei pazienti. Per questo, chiunque noti la presenza di eruzioni cutanee sospette (che possono essere potenzialmente confuse con psoriasi ed eczema) è invitato a contattare un medico per un trattamento tempestivo.

Cos'è la tigna

Come indicato, l'infezione da Trichophyton mentagrophytes genotipo VII (TMVII) è una dermatofitosi, un insieme di infezioni fungine superficiali che colpiscono i tessuti cheratinizzati come la pelle, i capelli e le unghie. Provocano la cosiddetta tigna, della quale esistono diverse forme: gli autorevoli Manuali MSD per operatori sanitari citano la tigna del corpo (Tinea corporis), la tigna del cuoio capelluto (Tinea capitis), la tigna inguinale (Tinea cruris), il piede dell'atleta (Tinea pedis) e altre. La TMVII è l'unica infezione fa fungo classificata fra le malattie sessualmente trasmissibili riconosciute. Quasi tutte le tigne possono essere trattate anche con antimicotici topici, ma l'infezione fungina che si sta diffondendo nel Minnesota si combatte solo con un prolungato trattamento a base di farmaci orali. Il rischio per la popolazione generale è considerato basso dalle autorità sanitarie americane, ma la situazione viene attentamente monitorata proprio alla luce del significativo focolaio in corso.