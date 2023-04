Gigantesco capodoglio si spiaggia a Bali e viene salvato, ma torna a riva e muore Un capodoglio di 18 metri si è spiaggiato lungo la costa orientale di Bali. L’animale è stato soccorso una prima volta e riportato in mare, ma si è arenato si una seconda spiaggia ed è morto. Le cause non sono note, ma si teme l’ingestione di plastica.

A cura di Andrea Centini

Un capodoglio spiaggiato

Un enorme capodoglio di 18 metri si è arenato su una spiaggia di Bali ed è morto. L'animale, secondo quanto riportato da NDTV, il giorno precedentemente si era spiaggiato innanzi alla costa orientale dell'apprezzatissima isola turistica, ma aveva ripreso il mare aperto “grazie all'aiuto delle persone” (molto probabilmente grazie all'aiuto dell'alta marea, viste le dimensioni colossali). Dopo essere tornato a largo, tuttavia, il maestoso cetaceo odontocete il giorno successivo si è spiaggiato nuovamente nell'area di Klungkung e purtroppo ha perso la vita.

Questi mammiferi marini quando sono feriti, malati o morenti spesso si avvicinano alla costa e finiscono per spiaggiarsi, ma al momento non sono chiare le cause del decesso. Non si esclude che possa essere stato ucciso dall'ingestione di plastica, una causa di morte frequente per i capodogli, i più grandi predatori viventi sulla Terra. A novembre del 2018 sempre in Indonesia un esemplare di 10 metri si spiaggiò lungo la costa del Parco nazionale di Wakatobi. L'autopsia rilevò oltre mille pezzi plastica nel suo stomaco, tra i quali più di cento bicchieri, una trentina di sacchetti, reti di nylon e persino delle infradito. L'Indonesia è tra i principali Paesi al mondo a immettere rifiuti plastici in mare, con un impatto catastrofico sulla fauna marina.

Per determinare le cause della morte dell'esemplare spiaggiatosi il 6 aprile sarà condotta un'approfondita indagine necroscopia. “Stiamo ancora indagando sulla causa della morte. Vogliamo ottenere una spiegazione scientifica, sapere se sia stata causata dall'inquinamento o dalla plastica”, ha dichiarato all'Agence France Presse (AFP) il dottor Permana Yudiarso, un funzionario locale del Dipartimento della marina e della pesca. Dopo gli esami autoptici il cetaceo verrà sepolto sotto la sabbia con l'ausilio di un grande escavatore. Le autorità locali hanno completamente isolato la spiaggia di Klungkung per evitare che le persone rubino la carne o altre parti del capodoglio.

Yudiarso ha affermato che negli ultimi mesi sono morti tre dei capodogli spiaggiati a Bali, ma gli spiaggiamenti di varie specie di cetacei sono stati molti di più. Solo nell'ultima settimana le autorità indonesiane ne hanno contati 18, la maggior parte dei quali – fortunatamente – con esito positivo. Uno dei salvataggi più rocamboleschi ha riguardato un altro capodoglio lungo 10 metri, finito sulla spiaggia di Lepang nel villaggio di Takmung, sempre lungo la costa di Klungkung. Come raccontato da CocoNuts, il capodoglio si è spiaggiato attorno alle 4:30 ed è stato ferito entrando in contatto con le barriere coralline innanzi alla costa. Fortunatamente grazie all'aiuto di molte persone e dell'alta marea ha ripreso il mare aperto, senza tornare indietro come l'esemplare di 18 metri.