La storia dell’influencer che finge di raccogliere i rifiuti in spiaggia solo per fare un video In un video pubblicato su TikTok due ragazze vengono riprese mentre girano delle scene su una spiaggia di Bali. Dalle immagini si vedono le ragazze far finta di raccogliere spazzatura e poi lasciare tutto per terra.

A cura di Valerio Berra

Noy Roca si presenta sui social come un creator digitale. Su TikTok si chiama The Social Jocker ma i video del suo account non hanno mai ottenuto molte visualizzazioni. Giusto qualche migliaio. Tranne uno. Nei giorni scorsi Roca ha pubblicato un video in cui vengono riprese due ragazze. Sono su una spiaggia di Bali. La sabbia è piena di rifiuti. Una si muove e l’altra filma con uno smartphone. La ragazza che si muove raccoglie dei rifiuti, li mette in due sacchi neri e celebra la sua azione con un balletto. Tutto abbastanza standard, fino alla fine. Le due ragazze infatti lasciano tutto sulla spiaggia e vanno via insieme.

Il video è commentato da una voce fuori campo che descrive la scena in ogni dettaglio. La lettura è chiara: una delle due ragazze è un’influencer che ha voluto fingere di girare un video in cui raccoglie spazzatura dalla spiaggia. Finito il video ha lasciato tutto a terra e se ne è andata. Le immagini sono presto diventate un simbolo della falsità dei social, il video di Noy Roca è diventato virale e si è aperta subito una caccia all’influencer con tastiere trasformate in forconi.

Chi sono le influencer riprese nel video

Una premessa. La lettura del video pubblicato da Noy Roca potrebbe non corrispondere a quello che è successo davvero. Certo, quelle immagini sembrano raccontare una storia chiara. Ma sono comunque pochi frammenti di video montati insieme. Sono verosimili ma lo sarebbe stato anche il video della ragazza che ripuliva la spiaggia. L’unica testimonianza è quella di Roca che ha spiegato al suo pubblico di aver ricevuto le immagini da un suo amico che si trovava a Bali.

In tutto questo gli utenti hanno trovato comunque una colpevole. Si chiama Deanna Carbone, una donna che è stata sommersa da insulti e che ha dovuto pubblicare un paio di video per spiegare che lei non era la persona ripresa mentre raccoglieva rifiuti. Deanna ha spiegato che non si trovava sulla spiaggia dove è stato girato il video: era in Australia. La sua unica colpa era quella di trovarsi in spiaggia e di avere dei vestiti vagamente simili a quelli della ragazza ripresa nel video.