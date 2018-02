Ennesimo e terribile stupro di gruppo in India. Una donna è stata rapita e violentata nel Bengala Occidentale. Secondo quanto si legge sui media locali che hanno riportato la notizia, una gang ha violentato la donna anche con dei bastoni di ferro fino a quando non le hanno distrutto l’intestino. Poi, dopo le violenze, la vittima è stata abbandonata in mezzo alla strada e solo diverse ore dopo un passante l’ha notata sotto a un ponte e l’ha aiutata. “Ho notato che la donna giaceva in uno stato di incoscienza – ha raccontato l’uomo che l’ha soccorsa alla polizia -. Le ho spruzzato dell’acqua sul viso e ho visto che si è mossa”. L’uomo ha notato poi le profonde ferite riportate dalla donna, che è riuscita a dirgli dove viveva e che alcune persone l’avevano rapita e violentata in un luogo isolato. “Sembra che dopo aver stuprato la ragazza qualcuno l’ha aggredita con qualcosa che le ha distrutto l’intestino”, ha aggiunto il testimone.

La vittima di stupro lotta tra la vita e la morte in ospedale – Ora la donna, la cui identità non è stata resa nota ma che secondo i media locali avrebbe tra i 19 e i 20 anni, lotta in ospedale tra la vita e la morte. È stata operata già due volte ma le sue condizioni sarebbero critiche. L’aggressione si è consumata sabato sera – la donna è stata rapita mentre tornava da una festa del paese – e ha dovuto aspettare fino alla domenica pomeriggio per trovare aiuto. Resta sconosciuto per il momento il numero di responsabili della violenza, ma almeno due uomini sono già finiti in manette. La popolazione chiede punizioni severe per i colpevoli: “Siamo venuti a sapere che la vittima è orfana e non ha parenti – ha detto una nota attivista – . Cercheremo di fornirle tutto il supporto necessario”.