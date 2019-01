Ha cercato di salvare il suo bambino e la sua fidanzata pochi secondi prima che fossero investiti da un'auto. Nicole Newman, 23 anni, stava spingendo la carrozzina di suo figlio Luciano quando entrambi sono stati centrati da un'auto Penge, a sud di Londra, verso le 20:00 di domenica. La ragazza è stata uccisa mentre suo figlio di otto mesi sta combattendo per la vita. Il padre del bambino, Charlie Bianco-Ashley, 25 anni, stava passeggiava con loro: ha cercato di salvarli saltando di fronte al passeggino, ma è stato mancato di pochi centimetri dalla vettura investitrice.

Ieri la nonna di Luciano, Gabriella Bianco-Ashley, ha descritto come la famiglia sia "dilaniata" da quanto accaduto. "Ho visitato mio nipote la scorsa notte in ospedale. È in una condizione critica e dovrà operarsi oggi. Ha dovuto essere rianimato due volte e ha una lesione spinale. Charlie mi ha detto che la macchina è spuntata da nulla. Lui ha cercato di mettersi tra di loro per proteggerli.

Carlton Fiddler, che dirige un takeaway di fronte al luogo della tragedia, ha dichiarato: "La polizia stava cercando di calmarlo. Stava urlando. Era isterico”. Un vicino ha detto a MailOnline: "Le sue ultime parole sono state: ‘dov'è il mio bambino? Dov'è il mio bambino? Ho bisogno di lui’ "È stato subito dopo l'arrivo dei servizi di emergenza. Ma la tenevano nello stesso posto, quindi sapevo che era improbabile che sopravvivesse.

Gli agenti hanno spiegato che il conducente dell’auto, 51 anni, si è subito fermato sulla scena ed è stato poi portato in ospedale per precauzione. Pare che con in auto con lui ci fosse un bambino “di circa 5 anni”, come affermato dai testimoni.