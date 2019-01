Stava attraversando strada con il suo bimbo nel passeggino quando è stata investita da un'auto nel sud di Londra. Un impatto che non le ha lasciato scampo, la donna – non ancora identificata, ma secondo i media britannici avrebbe “circa 20 anni” – è morta sul colpo, mentre il suo bambino lotta per la vita in ospedale. L tragedia è avvenuta ieri sera a Penge, nel sud della City, verso le 20:00. I paramedici sono accorsi sul posto, ma per la giovane madre era già troppo tardi. Le immagini dell’incidente sono strazianti: si vede una carrozzina danneggiata nel mezzo della strada e un gran numero di veicoli dai servizi di polizia, vigili del fuoco e ambulanze. Gli agenti hanno spiegato che il conducente del veicolo che ha travolto mamma e figlia si è fermato sulla scena ed è stato poi portato in ospedale per precauzione. Non sarebbe in arresto.

Un portavoce della Metropolitan Police ha spiegato: "Un'auto è stata coinvolta in un incidente con una madre e un bambino in una carrozzina. Nonostante gli sforzi di ufficiali e paramedici, la madre, che si ritiene abbia 20 anni, è stata dichiarata morta sul posto. Il bambino è stato portato in ospedale. Le sue ferite sono state giudicate come pericolose per la vita. Il conducente dell'auto, che si è fermato sulla scena, è stato portato in ospedale. Le sue ferite non sono gravi". La polizia di Bromley ha chiesto alle persone di evitare la zona e ha chiuso la strada per svolgere le indagini. Un testimone dell'incidente ha descritto la scena in un video su Facebook: “Ragazzi che tristezza questo inizio 2019. Stavo pensando alle mie cose quando mi sono imbattuto in un incidente così orribile. Un'auto ha colpito una giovane madre mentre cercava di attraversare la strada”.