Rafa Nadal ha vinto per l’undicesima volta il Roland Garros. Lo spagnolo ha eguagliato lo storico primato di Margaret Court Smith, che vinse decenni fa undici volte gli Australian Open. ‘A casa sua’ Nadal ha sconfitto in finale l’austriaco Thiem, battuto con il punteggio di 6-4 6-3 6-2. Rafa conquista il diciassettesimo Slam della sua carriera e grazie a questa vittoria resta al comando della classifica Mondiale. Nadal e Federer continuano a dominare, hanno vinto le ultime sei prove Slam, tre a testa, tra un mese si va a Wimbledon, Roger proverà a riallungare sul suo storico rivale.

La finale. Appassionati, esperti e bookmakers, che davano quote stracciate, vedevano tutti Nadal super favorito, ma dall’altra parte della rete c’era l’unico giocatore capace di battere Rafa sul rosso negli ultimi due anni e cioè Dominic Thiem, il giocatore che ha spezzato il sogno del nostro Marco Cecchinato, il primo tennista italiano capace di arrivare in una semifinale Slam. L’austriaco sente la tensione e parte contratto, Nadal, alla ventiquattresima finale in un Major, ne approfitta e ottiene subito il break, ma il vantaggio dura pochissimo, Thiem fa il contro break e si sveglia. Il primo set è bello, intenso, non si vede il divario che dovrebbe esserci tra i due. Il sesto gioco dura dodici minuti. Sul 5-4 Nadal, Thiem sente salire la tensione, inizia male, commette tanti errori perde servizio e set.

L’austriaco si innervosisce un po’ e inizia a parlare da solo (come faceva Boris Becker) e un po’ con il suo allenatore. Nadal ne approfitta scappa sul 3-0 e prova a gestire, nel settimo game il livello si alza e si vedono tanti colpi da circoletto rosso, il secondo set finisce 6-3. Il match di fatto è segnato. Thiem sa che la rimonta è quasi impossibile, perde ben presto il servizio, ma non depone la racchetta e fa soffrire Nadal che al quinto matchpoint e dopo 2 ore e 42 minuti alza le braccia al cielo e vince per l’undicesima volta a Parigi.

11° Roland Garros. Davanti agli occhi di grandi star internazionali, come Jean Paul Belmondo, Hugh Grant, Roger Waters e Tim Roth, e al grande Zinedine Zidane, Rafa Nadal ha vinto il 17esimo Slam della sua carriera (meglio di lui solo Federer, 20). Numeri strepitosi quelli dello spagnolo, che a Parigi ha perso solo un set, nei quarti con Schwartzman, e vincendo per l’undicesima volta al Roland Garros ha conquistato il quarto titolo del 2018, il settantanovesimo della sua strepitosa carriera.