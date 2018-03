in foto: Il premio Nobel Ei–ichi Negishi (Getty).

Erano scomparsi entrambi lo scorso lunedì, poi nelle ultime ore la scoperta: Ei-ichi Negishi, 82enne scienziato cinese premio Nobel per la chimica nel 2010 e professore alla Purdue University di West Lafayette, è stato ritrovato in stato confusionale in strada, mentre il corpo senza vita della moglie Sumire è stato rinvenuto in una discarica a circa 320 chilometri dalla casa in cui la coppia viveva, in Indiana. È giallo negli Stati Uniti su quanto accaduto allo studioso e alla sua consorte. La donna giaceva morta a poca distanza dall'auto con cui i due erano andati a schiantarsi in un fossato, mentre il marito vagava in stato confusionale nei dintorni.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia, la coppia era partita in auto dal vicino aeroporto, ma durante il viaggio si era persa e si era ritrovata in una discarica nei pressi di Orchard Hills Landfill, appena fuori Rockford, per poi finire in un fossato. A quel punto lo scienziato sarebbe andato a piedi a cercare i soccorsi, lasciando indietro la moglie. Ma è ancora mistero su quanto è successo negli attimi immediatamente successivi: è ancora tutto da stabilire se l'incidente sia stato provocato da uno stato confusionale del professore, che è ancora ricoverato in ospedale, o se l'uomo sia entrato successivamente in confusione proprio a causa dello schianto. Si attendono i risultati dell'autopsia sul cadavere della donna per cercare di fare chiarezza su tutta la vicenda. Non ci sarebbero, al momento, circostanze sospette ma gli inquirenti procedono con i piedi di piombo, continuando le indagini e non escludendo nessuna ipotesi.

"Siamo devastati dalla notizia della morte della nostra amata moglie e madre, Sumire Negishi, che si trovava vicina alla fine della sua battaglia con il Parkinson. Stava viaggiando con il marito e compagno di tutta la vita, Ei-ichi Negishi, che è stato apparentemente colpito da un acuto stato di confusione e choc", si legge in un comunicato della famiglia. Ei-ichi Negishi, nato in Cina nel 1935, dopo essersi laureato all'Università di Tokyo, si è trasferito negli Stati Uniti, dove è diventato professore di chimica all'Università Pardue, nell'Indiana. Lo scienziato è diventato famoso per la scoperta della reazione chimica conosciuta come "reazione di Negishi, o "accoppiamento di Negishi", poi nel 2010 ha vinto il Nobel insieme all'americano Richard Heck e al giapponese Akira Suzuki, per i suoi studi sul palladio come catalizzatore nei processi chimici.