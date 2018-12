Morire nel tentativo di lanciarsi con un paracadute fatto in casa seguendo alcuni tutorial su internet. È quanto accaduto in Ucraina e la vittima è un ragazzo di soli quindici anni. Un giovane – Bogdan Firsov il suo nome – che a quanto pare sperava di poter realizzare un'impresa storica ed eventualmente diventare “famoso” con il video postato sui social network. Ma il paracadute non si è aperto e il volo dal quattordicesimo piano di un palazzo nella città di Makiivka si è trasformato in un volo mortale. Come si legge sul tabloid britannico Daily Mail, il quindicenne è deceduto sul colpo. Diverse persone hanno ripreso la scena a quanto pare senza cercare di dissuadere l’adolescente nel compiere la sua “impresa”. Nemmeno la mamma di Bogdan, che secondo alcuni testimoni si trovava sotto l'edificio e che incoraggiava il figlio dalla strada a lanciarsi col suo paracadute.

"Nessuno ha fatto niente per fermarlo" – “Bogdan è rimasto in cima al tetto per due minuti prima di lanciarsi. Nessuno ha chiamato la polizia nel frattempo, anzi, l’hanno incoraggiato. Compresa sua madre. Nessuno ha fatto niente per fermarlo, lo filmavano e basta…stiamo perdendo l’umanità”, ha commentato un testimone che ha visto tutta la scena: “Il ragazzo si è lanciato con il paracadute che non si è aperto, e lui è caduto di schiena. È stato terribile”. Una tragedia, insomma, che probabilmente però sarebbe stata inevitabile anche con un altro paracadute: secondo alcuni esperti, infatti, l’edificio era troppo basso e per questo l’adolescente non sarebbe riuscito a salvarsi nemmeno con un paracadute funzionante.