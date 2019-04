Una bambina cinese di quattro anni – Qi Qi – è morta dopo essere stata lasciata nella macchina di suo padre per nove ore sotto il sole. Il padre stava per andarsene all'asilo di Yiyang, nella provincia di Hunan, dopo aver accompagnato la piccola, lunedì mattina, quando è uscito dal veicolo per rispondere a una telefonata. Distratto dalla chiamata, ha dimenticato di far uscire la bimba. Quindi ha guidato la macchina fino ad un parcheggio vicino e ha lasciato la figlioletta all'interno dell'auto chiusa, in una giornata in cui le temperature sono salite oltre i 30 ° C.

A dare l’allarme è stata la madre, dopo essersi accorta che la figlia non era all’asilo: “Oggi non è venuta” le è stato detto, secondo la Hunan Broadcasting Station. La piccolina è stata trovata moribonda nel vano piedi posteriore del SUV verso le 17:00 ed è stata ricoverata in ospedale. I medici non hanno potuto far nulla per salvarla, decretandone il decesso per soffocamento. Il padre, identificato solo col cognome – Hu – , ha ammesso di essersi dimenticato di controllare se sua figlia fosse effettivamente uscita dalla macchina prima di ripartire e la lasciare la sua auto nel parcheggio del concessionario dove lavora.

L’uomo ha però puntato il dito contro la scuola per non aver a chiamato lui o sua moglie quando Qi Qi non si è presentata per le lezioni. "Di solito chiama o invia messaggi ai genitori se uno studente non si presenta. Se avessero chiamato, lo avrei notato prima ", ha detto. I registri delle chiamate del cellulare di Hu hanno mostrato che ha risposto a una chiamata alle 8:46 del mattino. Dopo la telefonata di 12 secondi, l’uomo ha detto di essersi “distratto” giocando sul suo smartphone.