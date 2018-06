Una donna di Dallas è accusata di aver sparato e ucciso il marito sabato mattina perché l’uomo “stava picchiando il gatto di famiglia” ha detto la polizia. La vittima si chiamava Dexter Harrison, 49 anni, e la tragedia è avvenuta a Fall Manor Drive, in Texas. Gli agenti hanno arrestato Mary Harrison, 47 anni. La donna ora è rinchiusa al Lew Sterrett Justice Centre e la sua cauzione è stata fissata a $ 100.000. Suo marito è stato portato in ospedale, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. I vicini hanno poi spiegato agli inquirenti che il gatto di famiglia sarebbe scomparso di recente. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 7 di sabato in un distretto di Dallas.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, Mary Harrison ha spiegato alla polizia che poco prima c’era stata una lite col marito durante la quale l’uomo aveva preso calci il gatto. È stata portata al quartier generale della polizia di Dallas, dove ha volontariamente rinunciato ai suoi diritti e ha accettato di essere interrogata dagli investigatori. Ha ammesso di aver ucciso suo marito, ha detto la polizia. I vicini hanno detto a KTVT-TV che il gatto era scomparso di recente. Mary Harrison aveva poi pubblicato un appello affinché chiunque avesse informazioni si facesse avanti, e alla fine l’animale le è stato restituito.