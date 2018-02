Luigi Di Maio e il MoVimento 5 Stelle continuano a completare i tasselli vuoti per formare un governo pentastellato, in caso di vittoria del M5s alle elezioni di domenica 4 marzo. Un governo che sarà composto da 18 membri, come sottolineato ieri dal capo politico del M5s, e la cui composizione è stata già anticipata in una mail inviata al Quirinale. Oggi è il turno di Domenico Fioravanti, due volte campione olimpico di nuovo a Sydney 2000: a lui verrà affidato il ministero dello Sport, secondo quanto apprende l’Ansa. Una scelta che è stata ufficializzata oggi, subito dopo, durante un incontro organizzato a Pescara proprio sul tema dello sport, da Alessandro Di Battista. Fioravanti è anche candidato del MoVimento in un collegio uninominale in Piemonte.

Questa mattina Di Maio ha parlato del futuro ministro dello Sport, pur non facendone il nome, spiegando che “avrà un grande valore, sarà improntato a migliorare la qualità della vita” e il suo nome “viene dal settore”, esattamente come nel caso di Fioravanti. Oggi all’appuntamento elettorale in Abruzzo parteciperà anche l’allenatore del Pescara calcio Zdenek Zeman.

Il programma del MoVimento in tema di sport è stato illustrato da Simone Valente, deputato del M5s, che ha riepilogato alcuni punti chiave: “Massimo due mandati per i presidenti federali, basta ai doppi incarichi, se sei presidente federale non puoi essere ad esempio un dirigente del Coni. La politica deve occuparsi di sport ma non deve entrare nello sport quindi i parlamentari non possono essere anche presidenti federali”. ”Ci impegniamo – ha aggiunto – a mettere da subito un miliardo per l'impiantistica sportiva e soprattutto per le palestre delle scuole. Lo Stato dovrà avere un'anagrafe dell'impiantistica sportiva. Come Stato vogliamo incentivare le federazioni ad accettare le pari opportunità: se riconosci il professionismo maschile devi riconoscerlo anche alle donne”.

Chi è Domenico Fioravanti e i suoi successi.

Domenico Fioravanti commenta dal palco l'annuncio che lo ufficializza come ministro in pectore per il MoVimento: "Scusate un pizzico di emozione, non capita tutti i giorni di ricevere così tanto affetto. Sarà un grande onore e un privilegio ricoprire questa carica, ma al tempo stesso una grande responsabilità. Mi reputo un uomo di sport ma al servizio dello sport". Fioravanti, nato nel maggio del 1977 a Trecate, ma originario di Roseto Capo Spulico (Cs), ha vinto l'oro olimpico nel 2000 sia nei 100 che nei 200 rana. Nel suo palmares ci sono anche: un argento e un bronzo mondiale, due ori e un argento europeo, oltre a sei medaglie tra mondiali ed europei in vasca corta.