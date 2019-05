Allarme sicurezza sui fasciatoi Sundvik dell’Ikea. Il colosso svedese dei mobili low cost ha infatti ricevuto diverse segnalazioni di episodi in cui l’appendice si è staccata e i bambini sono caduti dal fasciatoio. Per questo la casa produttrice ha diramato una guida per mettere in sicurezza il prodotto tanto discusso, invitando i suoi clienti a seguire le istruzioni. La multinazionale scandinava spiega che bisogna fissare il prodotto con tutti i componenti di bloccaggio inclusi nel kit di montaggio. Chi li avesse smarriti, fanno sapere dalla Svezia, può riceverne altri a titolo del tutto gratuito. Non è richiesta alcuna prova di acquisto, neanche lo scontrino fiscale. Ikea ritiene che il prodotto sia sicuro se viene usato come previsto, seguendo le istruzioni fornite. “Ci scusiamo per il disagio. Per ulteriori informazioni contatta il Servizio Clienti al numero verde 800 924646, dalle 9 alle 20, da lunedì a sabato”.

“La sicurezza dei prodotti è una priorità per Ikea e siamo spiacenti degli eventi accaduti. Fortunatamente, in base alle nostre informazioni, i bambini coinvolti stanno bene. Ikea ha già adottato tutte le precauzioni del caso e migliorerà ulteriormente la comunicazione sul prodotto” afferma Emelie Knoester, Children’s Business Area Manager. Dalle segnalazioni sarebbe emerso che spesso i clienti che utilizzano Sundvik come fasciatoio non usano i componenti di bloccaggio/sicurezza come specificatamente indicato nelle istruzioni. Questo prodotto è stato progettato per il cambio dei pannolini. Successivamente, quando il bambino cresce, il mobile può essere utilizzato come cassettiera.