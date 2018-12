Temevano di dover trascorrere le vacanze natalizie tra libri e compiti per le vacanze, invece gli alunni della quarta elementare dell'istituto Marconi di Conegliano Veneto hanno ricevuto dalla loro maestra un regalo speciale. A pochi giorni dalla fine delle lezioni, infatti, l'insegnante ha consegnato ai ragazzini una speciale letterina con alcuni consigli da seguire durante le festività natalizie.

Quelli assegnati dalla maestra non sono stati veri e propri compiti, ma piuttosto consigli per attraversare nel migliore dei modi le settimane di vacanza. Come racconta Il Gazzettino, tra i suggerimenti c'è quello di dormire beatamente, cucinare qualcosa di sfizioso in compagnia, mangiare a più non posso e abbracciare il più possibile nonni e genitori. Non manca, tra un consiglio e l'altro, quello di fare qualche compito vero e proprio, magari recandosi in biblioteca a scegliendo un libro da leggere. Nulla, comunque, a che vedere con i carichi di lavoro che vengono spesso assegnati in molte scuole a studenti in vacanza.

La "lettera" della maestra ha conquistato sia gli studenti che i loro genitori. L'insegnante ha spiegato di averla scritta per aiutare i ragazzi a rafforzare i rapporti con i propri familiari, dando loro qualche piccolo consiglio per vivere insieme nel migliore dei modi il periodo delle festività di Natale e Capodanno.