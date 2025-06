video suggerito

"Marco Poggi non era in vacanza coi genitori", rispondono gli avvocati della famiglia: "Basta falsi scoop" Gli avvocati della famiglia Poggi rispondono alle notizie diffuse dal settimanale Giallo sull'assenza di Marco Poggi in vacanza in Trentino con i genitori nei giorni del delitto di Garlasco: "Basta falsi scoop, spiace che la Procura taccia".

A cura di Ida Artiaco

"Non c'è limite alla fantasia, né alla volontà di vendere falsi scoop sulla pelle delle persone coinvolte. Dispiace che la Procura di Pavia non abbia sinora sentito il bisogno di intervenire nemmeno di fronte alle innumerevoli falsità che leggiamo ogni giorno, su iniziativa di soggetti privi di qualsiasi scrupolo".

È questa la nota diffusa da Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, avvocati della famiglia di Chiara Poggi nel giorno in cui alcuni organi di stampa hanno rilanciato una notizia diffusa dal settimanale Giallo, che avrebbe intervistato l'albergatore dell'hotel in Trentino dove i Poggi – mamma, papà e fratello della vittima – erano in vacanza quando si è consumato il delitto di Garlasco, il 13 agosto 2007.

Secondo la rivelazione riportata dal settimanale, l'albergatore avrebbe raccontato che "i coniugi avevano una stanza matrimoniale e Marco non era con loro. Nemmeno i Biasibetti. È sicuro, perché conosceva molto bene i Poggi e ricorda il giorno della morte di Chiara, quando i Poggi vennero chiamati e avvertiti della tragedia e tornarono a Garlasco. Non ha mai sentito nominare, invece, i Biasibetti". Il riferimento è ad Alessandro Biasibetti, oggi frate, tra i più stretti amici di Marco Poggi e di Andrea Sempio, indagato per concorso nell'omicidio di Chiara con terzi o con Alberto Stasti, unico condannato in via definitiva per la morte di quella che all'epoca era la sua fidanzata.

"La famiglia ha sempre detto che in quei giorni era in vacanza a Falzes, con Marco e con il suo amico Alessandro Biasibetti (oggi frate) e i suoi genitori. Nessun investigatore, però, ha mai chiesto conferma al gestore dell’albergo, né dopo l’omicidio, né negli anni seguenti", ha continuato Giallo.

Marco Poggi, fratello di Chiara, è stato ascoltato lo scorso mese di maggio dagli inquirenti a Mestre, dove vive oggi, in contemporanea con Stasi (che si trovava a Pavia) e Sempio, che però non si è mai presentato, proprio nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. "Con la collaborazione degli inquirenti, Marco Poggi ha potuto essere sentito lontano dai giornalisti e ha risposto serenamente alle domande che gli sono state rivolte. Ad Andrea Sempio lo lega un'amicizia di lunga data e la convinzione della sua estraneità alla tragica vicenda che ha sconvolto la sua famiglia", era stato il commento dell'avvocato che lo segue Compagna.