Credeva che stesse dormendo. Invece il papà, un uomo di 64 anni, era morto da ore. E' accaduto a Novara, dove un uomo è deceduto a causa di un infarto e la figlia di 7 anni è rimasta al suo fianco per tutta la notte: solo la mattina seguente, quando è giunta la telefonata della mamma della piccola (che è separata dal marito e non vive nella stessa casa) la bimba ha risposto “Stiamo bene, solo che papà dorme da ieri pomeriggio e non riesco a svegliarlo”. A quel punto la donna ha allertato i soccorsi che, una volta arrivati in casa, non hanno potuto fare altro che certificare il decesso.

Stando a quanto riporta l'edizione locale di Repubblica la bambina si sarebbe spaventata e avrebbe anche tentato di usare il cellulare del padre; non riuscendo ad attivarlo, però, si è addormentata poco dopo. Solo la mattina seguente, grazie alla telefonata della mamma, i vigili del fuoco e un'ambulanza sono intervenuti , ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 64enne.

Sul corpo dell'uomo è stata disposta l'autopsia, ma non ci sarebbero dubbi sul fatto che il decesso sia stato la conseguenza di un malore. Sul posto anche gli agenti della volante della polizia di Biella che sono stati allertati dai sanitari per capire cosa sia esattamente successo.