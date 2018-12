Un bambino di due anni sta lottando contro una “rara forma” di tumore. Reginald Flores dice che suo figlio maggiore, anche lui chiamato Reginald, è stato sempre “un giovane mangiatore”. Ma qualcosa è cambiato il giorno dopo Halloween. "Non mangiava e beveva nulla. È stato allora che abbiamo notato che c'era qualcosa di sbagliato” ricorda il padre. La famiglia Flores ha fatto visitare Reginald da un paio di dottori. "Lo hanno portato in radiologia e in quel momento hanno visto che il suo cervello era gonfio", ha detto Flores.

Nella colonna vertebrale del piccolo di due anni sono stati trovati più di 30 tumori. Al piccolino è stato diagnosticato un cancro rabdoide teratoide atipico, un sarcoma pediatrico molto aggressivo. Reginald è in ospedale da metà novembre e la scorsa settimana ha festeggiato il suo secondo compleanno in un letto d'ospedale. Dopo diversi interventi chirurgici, dozzine di trattamenti farmacologici e due cicli di chemioterapia, suo padre afferma che le prospettive sono positive. "Hanno detto che i tumori si stanno riducendo", ha detto il signor Flores. Reginald inizierà il suo terzo ciclo di chemio la prossima settimana, lunedì.