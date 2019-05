Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, giovedì 9 maggio, intorno alle 7, sulla Due Mari all'altezza di Campagnatico (Grosseto). Si tratta di un maxi tamponamento in località la Scagliata, in direzione Siena, che ha coinvolto diversi veicoli, secondo i primi rilievi almeno dieci auto e tre mezzi pesanti. Dalle prime informazioni, nel maxi tamponamento sarebbero rimaste ferite almeno 17 persone ma fortunatamente nessuna sarebbe in gravi condizioni. Si tratta di undici uomini e tre donne, tutti tra i 27 e i 46 anni. La strada intanto è stata chiusa in direzione Siena con forti ripercussioni sul traffico che hanno generato lunghe file e Anas ha aperto un percorso alternativo. È prevista l'uscita obbligatoria a Batignano sulla strada provinciale 153 con rientro a Montorsaio.

Il maxi incidente ha coinvolto più di dieci mezzi – Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia stradale per i rilievi, e il personale del 118. Intervenuta anche la municipale per fornire tutta l'assistenza del caso nel moderare la circolazione. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati due gli incidenti che poi hanno provocato il maxi tamponamento. Ci sarebbe stato un primo tamponamento all'altezza dello svincolo per Batognano dopo che un mezzo pesante ha perso gasolio, che emulsionato con l'acqua piovana ha reso l'asfalto scivoloso. Da qui in poi altre vetture hanno perso il controllo.