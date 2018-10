È stata liberata la donna che veniva tenuta in ostaggio in una farmacia della stazione centrale di Colonia, in Germania. Lo ha affermato un portavoce della polizia all'Ansa. La polizia sarebbe intervenuta liberando la donna e arrestando il sequestratore. Per il momento la polizia non ha fornito dettagli sulle generalità dell'uomo. Una grande operazione di polizia ha bloccato per oltre un'ora la stazione ferroviaria centrale di Colonia. Inizialmente un portavoce della polizia locale aveva parlato di "una situazione di minaccia in una farmacia".

Media: "Uditi spari nella stazione" – Il quotidiano cittadino Koelner Stadt Anzeiger ha scritto che si sarebbero sentiti degli spari nella stazione. Sui social media si moltiplicano testimonianze di persone che hanno abbandonato precipitosamente l'area della stazione.

Evacuata la stazione di Colonia – In stazione con l'altoparlante hanno invitato le persone a uscire. Anche un tweet della Deutsche Bahn ha annunciato ritardi e cancellazione di treni. Anche la S-Bahn è stata chiusa.

La polizia: "Una donna presa in ostaggio in una farmacia"

Intervistato dall'Ansa un portavoce della polizia aveva dichiarato: "Possiamo confermare che vi sia un ostaggio in una farmacia della stazione centrale di Colonia, da quello che sappiamo al momento un uomo minaccia una donna". La polizia è in contatto con l'aggressore e ha avviato una trattativa per la sua liberazione secondo quanto affermato da un alto funzionario della polizia alla emittente tedesca NTV. Tutta la zona è stata transennata, la stazione è stata evacuata e la circolazione ferroviaria è stata interrotta: sul posto sarebbero già arrivati uomini dei reparti speciali per un'eventuale incursione armata nella farmacia.

L'uomo avrebbe precedentemente aggredito anche una quindicenne e avrebbe provocato un incendio nel locale. La polizia non ha voluto confermare queste notizie affermando solo che vi sia del fumo nell'area dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco.