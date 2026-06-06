Ragazza di 16 anni violentata ad Avezzano, una donna assiste alla scena e lancia l’allarme: arrestato 21enne

Un 21enne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una 16enne, violentata in un parcheggio. Una donna, residente nella zona, ha assistito alla scena dal balcone, lanciato l’allarme e filmato l’abuso fornendo prove decisive per l’arresto.

Immagine di repertorio

Una ragazza di 16 anni è stata violentata nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 giugno, nella zona nord di Avezzano, comune in provincia dell'Aquila. Con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa della vittima e dalla minore età è stato arrestato un giovane di 21 anni di origini egiziane, residente a Tagliacozzo.

A riportare la notizia è il quotidiano Il Centro. Secondo quanto si legge sul giornale, infatti, la giovane sarebbe stata violentata in stato confusionario, probabilmente causato dall'assunzione di alcol. Il 21enne l'avrebbe trascinata con la forza in un parcheggio isolato a pochi metri da un asilo nido per abusare di lei.

Determinante per incastrare l'aggressore della minorenne, a quanto si apprende, sarebbe stato l'allarme lanciato da una residente che, notando movimenti sospetti nella zona e intuendo la gravità della situazione, ha immediatamente avvisato il 112 dopo aver assistito alla scena dal balcone della propria abitazione.

Leggi anche Droga la dipendente 24enne con una minestra e abusa di lei nella ditta di Prato, fermato il titolare 59enne

È riuscita anche a filmare gli abusi permettendo ai militari dell'Arma di ottenere maggiori evidenze. Il video è stato infatti acquisito tra le fonti di prova del fascicolo aperto dalla locale Procura.

Grazie proprio alla segnalazione della cittadina, che non si è voltata dall'altra parte e ha deciso di intervenire, i Carabinieri sono rapidamente intervenuti sul posto e arrestato l'uomo che in questo momento si trova nel carcere di Avezzano in attesa della convalida.

La ragazza, in stato di choc, è stata affidata alle cure dei sanitari dell'ospedale cittadino, dal quale è stata successivamente dimessa.

Pochi giorni fa è stato reso noto un fatto simile accaduto nel parcheggio di una discoteca dell'Oltrepò Pavese. Una 16enne ha raccontato ai genitori di aver subito violenza. Ad abusare di lei un giovane di 22 anni che la sera di sabato 30 maggio aveva conosciuto nel locale. Il 22enne, indagato per violenza sessuale, sostiene che la minorenne fosse consenziente.