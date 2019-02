Quasi l’intera città di Genova, a esclusione di alcuni quartieri del levante, ha trascorso una notte al freddo a causa di un guasto alla rete di distribuzione del gas dalla Snam. Domenica l’azienda ha chiesto a Iren, la società che gestisce gli impianti, di avvisare gli utenti di non accendere il riscaldamento fino a lunedì mattina ma di usare il gas metano solo per cucinare. Tutti gli amministratori di condominio sono stati invitati a chiudere l’impianto centralizzato e tutti i gestori di calore a intervenire sugli impianti che controllano da remoto o con proprio personale. Avevano assicurato che già all’alba il servizio poteva riprendere, invece la ripartenza è stata posticipata fino alle 9,40. Il guasto si era verificato in mattinata a Murta, in Valpolcevera (dove per sicurezza sono state anche evacuate cinque case), ma la richiesta di chiudere il riscaldamento è arrivata intorno alle 20,30 di domenica sera.

Riscaldamenti accesi alle 9.40: "Nessuna situazione di pericolo" – Non c'è mai stata una situazione di pericolo – hanno chiarito sia Snam che Iren – ma la chiusura degli impianti avrebbe reso più semplice il lavoro di ripristino. “Consapevole dei disagi per i residenti della zona” – è quanto si legge in una nota di Snam – “la società ha immediatamente preso contatti con il Comune di Genova e le persone coinvolte per manifestare piena disponibilità a offrire supporto e ospitalità per la notte e ogni altro tipo di necessità”. “Al fine di agevolare un rapido ripristino della situazione, la società di distribuzione ha disposto una limitazione ai consumi domestici su una più ampia area della città”, così ancora l’azienda. La situazione a Genova è tornata alla normalità intorno alle 9.40 di questa mattina, quando è arrivato il via libera alla riaccensione degli impianti di riscaldamento.