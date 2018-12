Due bambini di sei anni, i fratelli gemelli Guitar e Kiwi, la settimana scorsa si sono sposati con un rito buddista a Bangkok, in Thailandia. A voler questo matrimonio sarebbero stati i loro genitori, il trentunenne Amornsan Sunthorn Malirat e la moglie trentenne Phacharaporn. Genitori che avrebbero voluto questo matrimonio perché, stando a quanto si legge sul tabloid britannico Daily Mail, sono convinti che i loro figli sono stati amanti in una vita passata. E sposandosi, secondo un’antica credenza, avranno fortuna per il resto della loro vita. Video e foto apparse in rete mostrano i due bambini circondati dai loro familiari e amici durante una sontuosa cerimonia celebrata in Thailandia e costata migliaia di sterline ai genitori. Vestiti con abiti colorati, i due gemelli hanno partecipato a balli e canti e familiari e amici sono intervenuti per mostrare il loro sostegno e hanno preso parte alle celebrazioni.

Secondo quanto si legge ancora sul Daily Mail, i loro genitori hanno sempre saputo di dover organizzare un matrimonio per i due gemelli, nati nel settembre del 2012. Questo perché, secondo un’antica credenza popolare, alcuni buddisti pensano che i gemelli maschi e femmine abbiano avuto una relazione in una vita passata e siano rinati insieme per “pagare” un debito. Sposandosi, avranno fortuna in futuro e non si ammaleranno. “Dobbiamo organizzare un matrimonio per i gemelli per risolvere i problemi che avevano prima di nascere”, avrebbe spiegato il padre dei bambini. “Erano entrambi così dolci durante il loro matrimonio, saranno i migliori amici per il resto della loro vita”, ha aggiunto la mamma. La cerimonia non è giuridicamente vincolante e la mamma dei gemelli ha confermato che entrambi in futuro potranno scegliere i loro partner.