"Aiutatemi sono stata violentata", è la drammatica richiesta di aiuto di una giovane studentessa di venti anni che nelle scorse ore si è presentata in ospedale a Firenze in stato di shock raccontando di essere stata stuprata poco prima da un uomo all'interno di un discopub del centro. La giovane, una cittadina statunitense temporaneamente in Italia, è stata accompagnata in auto al pronto soccorso dell'ospedale Careggi di Firenze da alcune amiche nella prima mattinata di sabato, intorno alle 7. Era in stato confusionale ma ai sanitari ha raccontato subito quello che già aveva detto alle amiche e cioè che un uomo che aveva conosciuto appena poche ore prima nel locale aveva abusato di lei.

Per la ventenne i medici hanno attivato immediatamente il “codice rosa”, un percorso di accesso al Pronto Soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, e allertato le forze di polizia. In attesa della denuncia formale della vittima, la questura del capoluogo toscano ha avviato immediatamente gli accertamenti investigativi e interrogato le amiche della ragazza. Nelle prossime ore probabilmente saranno ascoltate anche altre persone che nella notte tra venerdì e sabato erano presenti nel locale indicato, i gestori della discoteca e saranno acquisiti i video delle telecamere di sorveglianza.

Secondo il racconto del ventenne, una ragazza originaria del Missouri, lei si trovava nel locale con alcune amiche quando ha conosciuto un uomo sulla pista da ballo. Dopo un primo approccio gentile, quest'ultimo, con una scusa, l'avrebbe convinta a seguirlo in uno stanzino appartato della discoteca dove però, appena entrati, lui avrebbe chiuso la porta e l'avrebbe aggredita e violentata. Le sue amiche hanno confermato la versione della giovane ma nessuna di loro ha saputo dare una identità all'uomo che ora è ricercato attraverso un identikit basato sui loro racconti.