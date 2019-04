Per anni un uomo si sarebbe finto paraplegico, riuscendo a ingannare anche i medici che di volta in volta ne hanno certificato la malattia, al fine di percepire la pensione d'invalidità e sfruttare una serie di agevolazioni come l’utilizzo di corsie preferenziali e un parcheggio sotto casa per disabili. Ma si trattava, appunto, solo di una finzione e infatti per questo il finto disabile, un uomo di cinquantacinque anni di Firenze, è stato arrestato dalla squadra mobile in esecuzione di una misura cautelare agli arresti domiciliari disposta dal gip Federico Zampaoli su disposizione della pm Christine Von Borries. Il finto invalido è accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsità ideologica in atti pubblici commessa inducendo in errore pubblici ufficiali. Secondo quanto ricostruito, l’uomo conduceva una doppia vita dal 2007, anno in cui aveva detto di essere stato vittima di un incidente.

Il finto invalido arrestato in aeroporto: tornava da una vacanza e si muoveva senza sedia a rotelle – Per dimostrare la sua disabilità, si era fatto ricoverare più volte in strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate, alterando le cartelle cliniche. Ma se nella zona in cui lo conoscevano fingeva di essere costretto a vivere su una carrozzina, a casa e fuori dalla provincia di Firenze – dove non temeva di poter essere scoperto – si muoveva camminando senza difficoltà senza la sedia a rotelle. L'arresto è stato eseguito martedì all'aeroporto di Firenze-Peretola, dove l'uomo era atterrato dopo una vacanza all'estero. Dentro lo scalo il cinquantacinquenne camminava in autonomia, ma fuori ad attenderlo per riportarlo a casa c’era un'auto per disabili con carrozzina. L’indagine della squadra mobile della questura di Firenze ha stabilito che l'uomo ha percepito circa 150.000 euro non dovuti e beneficiato negli anni di ricoveri in strutture specialistiche senza che ne avesse diritto.