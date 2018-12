Aveva avuto un improvviso malore ed era finita così al pronto soccorso dove le sue condizioni erano risultate molto gravi tanto da richiedere un immediato ricovero in ospedale, nel reparto di Terapia intensiva, dove è rimasta a lungo in coma. La terribile esperienza personale si è rivelata ancora più traumatica quando la donna si è risvegliata e ha scoperto che la sua abitazione, il negozio e anche i suoi conti erano stati completamente svuotati durante il suo lungo sonno. Come racconta l'Arena, è quanto accaduto a una commerciante veronese che ora si è rivolta alle forze dell'ordine facendo scattare una inchiesta da parte della Procura veneta.

Principali accusati sono il cugino della donna e la moglie di questo, cioè i due che al momento del malore hanno accompagnata la donna in ospedale, trattenendosi però la borsa con tutte le chiavi, le carte e i documenti, senza informare l'unica sorella della malcapitata paziente. Comprensibile lo stupore misto a rabbia della donna quando al risveglio ha scoperto che non solo era sparita la merce depositata in negozio e nel magazzino, ma anche oro, argenteria e porcellane in casa e persino i suoi tre cagnolini. I pm ipotizzano i reati di violazione di domicilio e della corrispondenza, furto e maltrattamento di animali.