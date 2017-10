È scontro tra il presidente della commissione di Vigilanza Rai, Roberto Fico e il conduttore di Porta a Porta Bruno Vespa. L’esponente del MoVimento 5 Stelle ha avanzato una proposta secondo la quale chi ha avuto una deroga per il tetto dei compensi Rai, facendo riferimento a un contratto da artista, non possa essere ricondotto sotto la testata giornalistica. Una soluzione che escluderebbe Porta a Porta e il suo conduttore dalla campagna elettorale.

La proposta di Roberto Fico è stata annunciata oggi durante la riunione della commissione in presenza del direttore del Tg1 Andrea Montanari: “Riguardo a Porta a Porta, quando faremo la delibera sulla par condicio – ha detto il presidente della Vigilanza Rai – proporrò che chi ha avuto la deroga al tetto ai compensi, perché ha un contratto da artista, non possa essere ricondotto sotto testata. Mi sembra il minimo sindacale”. Le regole riguardanti la campagna elettorale per la tv pubblica vengono definite dalla commissione con una delibera sulla par condicio e solitamente è previsto che non è possibile ospitare politici in programmi che non siano ricondotti a testate giornalistiche.

L'attacco a Vespa continua: secondo Fico, in sostanza, “c’è un conduttore che per aggirare la deroga al tetto ai compensi ha un contratto da artista pur essendo giornalista e dall'altra parte ci sono tantissimi giornalisti senza un contratto da giornalista in Rai”. Il presidente della commissione di Vigilanza Rai sostiene che “altrimenti prendiamo in giro le persone perché siamo giornalisti però siamo anche artisti e ci prendiamo un sacco di soldi”.

La replica di Vespa: ‘Annullate le ultime elezioni’.

La risposta del conduttore di Porta a Porta non si è fatta attendere. Vespa ha subito replicato alla proposta di Fico: “Non so se sarà approvata o no, ma visto che ho lo stesso contratto dal 2001, temo che debbano essere annullate le elezioni degli ultimi 16 anni perché inquinate dalla presenza artistica di Porta a Porta in tutte le campagne elettorali”.