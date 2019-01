La gioia per una bellissima notizia sul lavoro e cioè un contratto a tempo indeterminato in pochi minuti si è trasformata in dolore fisico per una dipendente di una ditta marchigiana specializzata in prodotti per la bellezza di corpo e capelli. Dopo anni di lavoro, infatti, quando le hanno comunicato che le avevano fatto un contratto a tempo indeterminato, la sua gioia è stata comprensibilmente grandissima ed è subito corsa a festeggiare ma durante braci e abbracci qualcuno ha finito per romperle una costola. Come racconta il Corriere Adriatico, la signora di 56 anni dopo la bella notizia era corsa a raccontarlo alle colleghe che l'attendevano nella fabbrica di Senigallia, in provincia di Ancona. Qui però una di loro l'ha stretta talmente forte da provocarle una lesione

"Le mie colleghe erano felicissime e una di loro mi ha addirittura abbracciato e sollevato da terra. A quel punto ho sentito subito un forte dolore, come se qualcosa si fosse rotto. Le ho chiesto di rimettermi giù. Il dolore si è calmato e ho ripreso a lavorare, è ma la mattina seguente aumentato di nuovo" ha rivelato la donna al giornale. Nonostante le fitte è andata in azienda per non sembrare di voler approfittare subito del nuovo contratto ma quando i dolori sono diventati così intensi da impedirle anche il respiro, non ha potuto fare altro che andare al pronto soccorso.