Non ce l’ha fatta Federico Farinella, per tutti dj Fency, disc jockey fra i più apprezzati nel mondo della musica funky e disco anni ’70 e ’80. Originario di Codigoro ma da sempre vissuto a Ferrara, Fency è morto a 48 anni dopo una battaglia contro un tumore. A dare notizia della sua scomparsa è il quotidiano La Nuova Ferrara e sono in tanti i messaggi già apparsi sui social in memoria del noto dj. Da 12 anni, Farinella era dj resident alla discoteca Arlecchino di Santa Maria Codifiume (Ferrara). La sua ultima serata in quel locale in cui ha fatto ballare migliaia di persone risale a inizio ottobre, dato che da alcuni mesi la situazione era precipitata. La prematura scomparsa del dj, che era molto conosciuto e apprezzato anche sulla costa romagnola, in particolare al Bagno Obelix di Marina di Ravenna, ha suscitato grande cordoglio nella zona.

"Parlava spesso di suo figlio, era la luce dei suoi occhi" – Farinella lascia la compagna Rossella e un figlio di dieci anni. “Federico – ricorda Luca, il titolare dell’Arlecchino – ha lavorato da noi continuativamente dal 2005, era dj resident. Un grande dj, che ha sempre cercato l’innovazione nel campo del funk e della disco anni ’80. Il figlio era la luce dei suoi occhi, ne parlava spesso, un giorno lo aveva anche portato a vedere la consolle. E lo portava anche allo stadio, era un tifoso della Spal, ma la sua più grande passione era la musica anni ’70”. “Come tutti gli artisti – ha aggiunto il titolare dell’Arlecchino – diceva quello che pensava, a volte imbronciato, a volte no, non si fidava di tutti. Aveva il suo seguito, non è un caso che l’avessimo scelto e poi sia rimasto dj resident così a lungo qui da noi”.