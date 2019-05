Grave incidente nella mattinata di lunedì a Porto San Giorgio, città nella provincia di Fermo situata sulla fascia costiera delle Marche. Un anziano di settantasei anni è caduto, per motivi ancora da accertare, dal balcone dell’appartamento in cui risiede. A riportare la notizia è il quotidiano Il Resto del Carlino, che aggiunge che l’uomo, dopo l’incidente, è stato trasportato all’ospedale regionale di Ancona. Avrebbe riportato diversi e gravi traumi nella caduta. Il fatto è accaduto poco prima delle 8 del mattino in viale della Stazione, nella zona centrale della città marchigiana. Per cause in corso di accertamento il settantaseienne è precipitato dal balcone al secondo piano della sua casa cadendo poi a ridosso di un’auto parcheggiata sotto il condominio.

L'anziano caduto dal balcone portato all'ospedale Torrette di Ancona – Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale medico e sanitario del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, che ha disposto il trasferimento dell’anziano precipitato dal balcone all’ospedale Torrette di Ancona. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia della questura di Fermo che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.