Tragico incidente stradale ieri mattina lungo la strada provinciale che collega Piane di Montegiorgio al capoluogo fermano. Un uomo di 72 anni di Ponzano di Fermo, Mariano Rossi, è morto dopo che la sua Fiat Punto è andata a scontrarsi con un’Alfa 156 a bordo della quale c’erano due uomini di Servigliano. Nell’impatto, la Punto è stata sbalzata fuori strada ed è finita a ridosso della scarpata laterale.

Ad avere la peggio nello scontro è stato il 72enne, le cui condizioni sono apparse subito gravissime al personale medico e sanitario giunto sul posto (i Sanitari della Misericordia di Montegiorgio e quelli della Croce Verde di Torre San Patrizio) , al punto di richiedere l’intervento dell’elisoccorso dall’ospedale regionale di Ancona. Nonostante i tentativi del 118, per Mariano Rossi non c’è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati nell’incidente.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza il luogo del drammatico frontale. Feriti altri due uomini, anche loro anziani che viaggiavano nell’altra vettura. Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale Murri di Fermo. Non sembra al momento che siano in pericolo di vita.