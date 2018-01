La leggenda di Roger Federer, se possibile, diventa sempre più grande. Il re del tennis a Melbourne ha battuto in finale, in cinque set, Marin Cilic ha vinto per la sesta volta gli Australian Open (la seconda consecutiva) e ha conquistato il ventesimo titolo dello Slam. Il record era già suo, ma adesso ha raggiunto una vetta che forse sarà irraggiungibile per sempre.

Cinque set di battaglia.

Federer conosce bene il suo avversario, si è allenato con Cilic anche in vacanza alle Maldive, e sa che il croato, anche se è un gran giocatore (da domani sarà numero 3 del mondo), è un ragazzo che sente tanto la pressione del grande appuntamento e lo pressa sin dal primo colpo. Risultato? 4-0 per Roger dopo poco più di un quarto d’ora. Cilic fa fatica soprattutto con le palle senza peso dello svizzero che disinnesca la sua grande potenza. Il primo set si chiude 6-2. Il ventinovenne nato a Medjugorie riordina le idee e sin dall’inizio del secondo set ci prova, conquista due palle break, che non riesce a sfruttare, vince un game lunghissimo, costringe Federer a fare il Nadal in fase difensiva, salva una palla break sul due pari e una sul quattro pari. Sul 5-4 in suo favore Roger si distrae commette due doppi falli e concede un set point al suo avversario, che nel momento decisivo trema e sbaglia. Si va al tie-break, in cui Cilic è indemoniato, d’altronde non si vince per caso uno US Open e si gioca pure una finale a Wimbledon, e si impone per 7 punti a 5 con un Federer sembra pensieroso.

In avvio di terzo set Roger sembra sentire gli effetti del tie-break, ma improvvisamente strappa la battuta all’avversario, regala un colpo da antologia e dopo un’ora e mezza e rapido si prende il terzo (6-3). Il pubblico di Melbourne va in estasi per lo svizzero. Nel quarto set Cilic sembra quasi con i remi in barca, Federer lo brekka in avvio e sembra padrone del match, ma anche un fuoriclasse può avere un blackout, Cilic ne approfitta vince cinque games di fila e porta la finale al quinto set. Federer sembra nella bufera, il croato ha subito una palla break e fa davvero paura, ma il numero 2 del mondo si salva, toglie la battuta a Cilic e con il vento in poppa vince il quinto set e conquista il 20esimo Slam della sua carriera.

Roger è lo sportivo più grande di sempre?

Già da anni il campionissimo svizzero viene considerato uno dei più grandi sportivi di sempre, ma il 20esimo successo in una prova dello Slam forse gli regala lo scettro di miglior atleta di tutti i tempi. Federer ha vinto 8 volte a Wimbledon, in 5 occasioni agli US Open, una volta al Roland Garros e oggi ha conquistato il 6° Australian Open. La sua carriera è leggendaria, ed è soprattutto infinita. Il primo trionfo a Melbourne è datato 2004. Quelli che lo sfidavano da tempo non giocano più, come Ljubicic che da due anni è il suo coach ed è stato fondamentale nella sua rinascita.

I 20 Slam vinti da Federer.

20 prove delle Slam vinte sono qualcosa di mostruoso. Quando Federer ha conquistato il primo successo, nel 2003 (naturalmente a Wimbledon, il suo terreno di caccia preferito), il record nei Major era detenuto da Pete Sampras, un giocatore straordinario, che ne vinse 14. Il primato di ‘Pistol Pete’ è stato nettamente superato da Federer, ma anche da Nadal (16). Federer ha trentasei anni, ma sembra fresco come una rosa e andrà sicuramente a caccia di altri trionfi Slam, a Wimbledon c’è un’altra coppa che lo aspetta.