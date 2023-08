Vuole diventare agente, ma è latitante: presenta la domanda alla polizia e viene arrestato Il caso del 24enne Justin C. Carter, aspirante poliziotto nello stato USA dell’Arkansas ma ricercato in quella Georgia.

A cura di Biagio Chiariello

Il suo status di ricercato non lo ha fatto desistere dall'intento di fare domanda per entrare a fare parte della polizia degli Stati Uniti d'America. È la storia del 24enne Justin C. Carter.

Come riporta il New York Post, la polizia dell'Arkansas ha scoperto che nei confronti dell'uomo – il cui sogno era diventare agente – erano stati spiccati alcuni mandati di arresto nello stato della Georgia.

Secondo un comunicato stampa del dipartimento di polizia di Monticello, il 24enne aveva fatto domanda per la posizione di agente di polizia tramite un'applicazione online mentre si nascondeva nella Carolina del Sud. Le autorità sostengono che il fuggitivo si era già recato in Arkansas per verificare i dettagli per il test di idoneità fisica. Dopo il suo arrivo, le forze dell'ordine hanno però notate "discrepanze nel suo aspetto fisico rispetto ai controlli precedenti".

A quel punto la polizia si è messa ad indagare in maniera più specifica su chi fosse Justin C. Carter e ha scoperto una verità a dir poco sorprendente: un mandato nazionale per il suo arresto dalla Georgia. Il giorno successivo, l'aspirante agente ha incontrato la polizia presso la Monticello High School per effettuare il suo test di idoneità in una volante.

Gli ufficiali gli hanno permesso di effettuare la prova (che avrebbe anche superato) e solo successivamente lo hanno preso in custodia. Stando a quanto accertato, Carter era ricercato per violazione della libertà vigilata in Georgia. Ora è stato arrestato e a breve sarà portato nello stato del sudest degli States.