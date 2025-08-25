Vomito e diarrea dopo pranzo in hotel, 100 turisti intossicati da salmonella e decine di ricoverati in Spagna

L’intossicazione avrebbe avuto origine da un pranzo per gli ospiti dell’albergo durante il weekend scorso che ha coinvolto anche diversi bambini e alcuni neonati. I primi risultati degli esami microbiologici condotti dalle autorità sanitarie locali, hanno confermato che l’agente dell’intossicazione è la salmonella.

Oltre cento turisti in preda a vomito e diarrea e decine di ricoverati in ospedale in Spagna dopo una vera e propria intossicazione di massa da salmonella avvenuta in un hotel nella località turistica di La Manga del Mar Menor, vicino a Murcia. L’intossicazione avrebbe avuto origine da un pranzo per gli ospiti dell’albergo durante il weekend scorso che ha coinvolto anche diversi bambini e alcuni neonati. In particolare tutto sarebbe avvenuto a seguito del pranzo di sabato scorso preparato nelle cucine dell’hotel.

Dal pomeriggio di 23 agosto, infatti, sempre più persone hanno iniziato ad accusare sintomi tipici con vomito, diarrea e dolori addominali, in alcuni casi accompagnati da febbre. Alla fine oltre cento persone sono state coinvolte dall’emergenza medica e oltre venti di queste hanno avuto bisogno del ricorso alle cure mediche del pronto soccorso dell'ospedale locale.

Dato l’elevato numero di pazienti colpiti, il servizio di emergenza spagnolo ha allestito anche un punto medico di emergenza presso l'hotel sul lungomare per assistere i turisti colpiti. Fortunatamente nessuno è in gravi condizioni anche se alcuni dei pazienti giunti in ospedale sono stati ricoverati per ulteriori cure. I primi risultati degli esami microbiologici condotti dalle autorità sanitarie locali, hanno confermato che l'agente causale dell’intossicazione è la salmonella.

Intanto le attività della cucina dell'hotel sono state temporaneamente sospese ed è stata disposta un'accurata pulizia e disinfezione delle strutture. Secondo fonti del Ministero della Salute spagnolo, i membri del Servizio di epidemiologia e gli ispettori della sicurezza alimentare hanno raccolto campioni del cibo servito ai clienti per effettuare analisi degli alimenti al fine di identificare l'origine esatta dell'intossicazione di massa.

Secondo i media locali, nell’hotel nel sud della Spagna alloggiavano alcune centinaia di persone al momento dei fatti. La struttura offre un ristorante a buffet, che è attualmente sotto inchiesta, ma anche di un bar e ristorante sulla spiaggia e di un pub che però sono temporaneamente chiusi.