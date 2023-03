Volo Lufthansa colpito da forte turbolenza, feriti 7 passeggeri: “Sembrava stessimo precipitando” Un aereo Lufthansa in volo da Austin, in Texas, a Francoforte, in Germania, è stato colpito da una forte turbolenza mentre volava sul Tennessee. Sette i passeggeri feriti, che sono stati trasferiti in ospedale dopo un atterraggio di emergenza a Dulles, in Virginia.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Twitter.

Attimi di paura su un aereo Lufthansa (volo 469) in volo da Austin, in Texas, a Francoforte, in Germania. Sette passeggeri sono stati ricoverati in ospedale dopo che una "forte turbolenza" ha colpito il vettore, che è stato costretto a deviare all'aeroporto internazionale di Dulles, in Virginia, secondo la Federal Aviation Administration.

L'Airbus A330 "è atterrato sano e salvo" intorno alle 21:12 di ieri, ora locale, a Dulles e sette persone sono state trasferite negli ospedali locali, secondo un portavoce della Metropolitan Washington Airports Authority, dopo che l'equipaggio ha riferito di aver incontrato forti turbolenze a 37.000 piedi sopra il Tennessee, circa 90 minuti dopo il decollo.

Tante le testimonianze dei passeggeri condivise sui social network. Uno di loro ha raccontato che l'aereo è andato in "caduta libera" mentre stava iniziando il servizio della cena: "Persone e cibo sono volati per aria, colpendo e persino danneggiando il soffitto dell'aereo", si legge.

Un'altra passeggera, incinta al quinto mese di gravidanza, ha confermato alla Cnn che "durante il servizio di cena, improvvisamente l'aereo è salito di quota e poi siamo caduti di 1.000 piedi. È stato come se fossimo stati in caduta libera per cinque secondi. Piatti e bicchieri sono saliti fino al soffitto e la mia borsa dal pavimento è volata dietro di me. Le persone hanno cominciato a urlare, pensavamo stessimo precipitando".

"I passeggeri colpiti hanno ricevuto le prime cure a bordo dagli assistenti di volo addestrati per tali casi. Poiché la sicurezza e il benessere dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio sono sempre la massima priorità, l'equipaggio della cabina di pilotaggio ha deciso di effettuare un atterraggio alternativo all'aeroporto di Dulles dopo aver attraversato la turbolenza", ha fatto sapere un portavoce di Lufthansa. La FAA ha invece fatto sapere che avrebbe indagato sull'incidente.