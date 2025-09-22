Voleva imparare a volare, muore in incidente aereo la conduttrice tv messicana Debora Estrella

Il mondo della tv messicana è in lutto per la scomparsa di Debora Estrella, stimata conduttrice di 43 anni deceduta sabato 20 settembre in un drammatico incidente aereo. La professionista si trovava a bordo di un piccolo Cessna biposto insieme al suo istruttore Bryan Ballesteros quando il velivolo è precipitato nelle vicinanze di una zona industriale del comune di Garcia, nello stato di Nuevo León.

Volto di punta del network Multimedia dal 2018, Estrella aveva conquistato il pubblico messicano conducendo il popolare "Telediario del Mattino" di Monterrey. La sua versatilità professionale l'aveva portata a collaborare anche con Milenio Television e a presentare il telegiornale di Città del Messico su Canale 6 durante i weekend.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18:50 presso il fiume Pesqueria. Secondo quanto riportato dalla testata spagnola Infobae, Estrella aveva da poco iniziato il percorso per ottenere il brevetto di pilota. Sui social aveva condiviso con entusiasmo una foto dell'aereo da addestramento, scrivendo con tono giocoso "Indovinate cosa sto per fare" prima di iniziare la lezione che le sarebbe costata la vita. Nonostante l'immediato intervento dell'Unità di Protezione Civile 04 e delle squadre di emergenza, per entrambi gli occupanti del velivolo non c'è stato nulla da fare.

"Siamo scioccati e profondamente addolorati", ha dichiarato Multimedia in una nota ufficiale, ricordando il contributo professionale della conduttrice e esprimendo vicinanza ai familiari. Il cordoglio si è rapidamente diffuso sui social network, dove colleghi e telespettatori hanno voluto rendere omaggio alla professionista con messaggi di affetto e incredulità per la perdita improvvisa.