Violenze nell'asilo dove morì una bimba a Manchester: "Maestra picchiava i bambini nonostante le indagini" Nuove violenze al Tiny Toes Children's Day Nursery, l'asilo inglese dove era già morta la piccola Genevieve, una bimba di 9 mesi. L'insegnante Rebecca Gregory, secondo chi indaga, avrebbe continuato a picchiare i bambini nonostante le indagini per la morte della piccola Genevieve avvenuta nel 2022.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nel Tiny Toes Children's Day Nursery a Cheadle Hulme, in Inghilterra, era già morta una bambina nel maggio del 2022. Per il suo decesso era stata condannata a 14 anni di carcere l'insegnante e vicepreside Kate Roughley, dichiarata colpevole per omicidio colposo. Nonostante la vicenda giudiziaria, un nuovo caso di maltrattamenti ha investito l'asilo e questa volta sotto la lente di ingrandimento degli investigatori vi è la 25enne Rebecca Gregory, maestra della stessa struttura.

Quello che è emerso dalle indagini è sconvolgente: secondo quanto ricostruito dalle autorità, Gregory avrebbe continuato a maltrattare i bambini nonostante la morte della piccola avvenuta nel 2022. Secondo chi indagava, la 25enne avrebbe perpetrato le violenze sugli alunni "pur immaginando che le indagini in corso potessero riguardare anche lei".

Dai documenti dell'inchiesta è emerso che la 25enne era solita picchiare i bambini, spingendoli a terra e facendoli gridare disperatamente. In alcuni filmati, la docente sarebbe stata ripresa mentre sbatteva un bimbo contro il seggiolone.

Kate Roughley e e Rebecca Gregory

Non solo violenze fisiche contro i bimbi dell'asilo nel quale la donna lavorava: Gregory era infatti solita insultare gli allievi e rivolgersi a loro con parolacce. Tutto questo fino al maggio del 2022, quando la piccola Genevieve, di appena 9 mesi, è morta in seguito ai maltrattamenti perpetrati da un'altra insegnante. Nonostante l'accaduto, però, la 25enne avrebbe continuato ad essere violenta nei confronti dei bambini fino al momento dell'arresto.

Mentre Kate Roughley è stata condannata a 14 anni di reclusione per la morte della piccola Genevieve, le autorità hanno portato alla sbarra anche la seconda insegnante di 25 anni. Gregory è stata accusata di 4 reati che non sono collegati alla morte della bimba avvenuta nel 2022. La maestra si è dichiarata colpevole per i 4 capi d'accusa (aggressione, maltrattamenti, negligenza, abbandono o esposizione di un minore a sofferenze e danni alla salute).

Secondo quanto reso noto, Gregory sarebbe stata accusata di maltrattamenti su almeno 4 bambini.